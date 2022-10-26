Рекламодатели из Китая и Турции могут заменить западных к 2025 году

На смену западным производителям, приостановившим рекламные инвестиции в России, придут компании из Китая и Турции, которые уже активно ведут переговоры о размещении рекламы в российских медиа вслед за выводом на российский рынок своей продукции. Полное замещение объёмов маркетинговых бюджетов можно ожидать уже к 2025 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные коммуникационных агентств.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), на конец июня 2022 года 59% (более 1 тыс.) иностранных компаний ушли из России. Особенно свое присутствие сократили чехи, шведы и британцы. При этом 80% китайских и 57% индийских компаний продолжили вести бизнес, как обычно. Более того, рекламодатели из дружественных стран, по словам собеседников издания, обсуждают наращивание рекламной активности. Тенденцию подтвердили топ-менеджеры крупных рекламных групп.

К примеру, китайские автобренды сейчас усиливают рекламную активность. Это крупная категория рекламодателей, поэтому им интересны размещения в любых средствах распространения, в том числе на ТВ, в digital и билбордах, говорит гендиректор OKKAM (ex dentsu Russia) Михаил Шкляев. Выделяется среди производителей бренд Exeed, который с августа сильно нарастила своё присутствие на ТВ и удерживает его на том же уровне осенью, оценивает директор по работе с клиентами OMD OM Group Павел Резников.

Переговоры о рекламных размещениях уже начали вести производители мобильных телефонов, бьюти-товаров, а также фэшн-ритейлеры из КНР и Турции. В частности, рекламные интеграции обсуждает сейчас новый, ранее не известный российским покупателям китайский бренд смартфонов, сообщила гендиректор United Partners Ольга Рублева.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что в текущей ситуации рекламодатели из Китая и Турции находятся в благоприятных условиях для развития бизнеса в России. Так, на рынке смартфонов китайские бренды уже отвоёвывают долю у Apple и Samsung. На рынке фэшн- и бьюти-товаров производители смогут обратить внимание потребителей на привлекательное ценовое предложение через рекламную коммуникацию, добавляет он.

В топ-30 крупнейших рекламодателей в 2021 году, по данным Sostav, входило 12 западных компаний. Их рекламные бюджеты составляли порядка 32% от всего объёма. В январе-сентябре 2022 года в списке лидеров пока только отечественные бренды. Но участники рынка считают, что при оптимистичном сценарии рекламодатели из дружественных стран смогут занять до 30% рынка в перспективе 3−5 лет.