Рекламный бизнес ChatGPT достиг $1 млрд годового дохода

Рекламный бизнес ChatGPT достиг показателя в $1 млрд годового дохода менее чем через 200 дней после запуска. Сейчас рекламной платформой пользуются десятки тысяч компаний, а с 1 сентября покупать рекламу ChatGPT напрямую через Ads Manager смогут рекламодатели в Индии, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

OpenAI сообщила, что намерена расширять сервис на новые рынки, добавлять форматы рекламы, инструменты таргетинга и измерения эффективности. Компания уже расширила рекламную экосистему более чем до 50 технологических и измерительных партнеров.

По данным OpenAI, один из рекламодателей в сфере электронной коммерции получил трехкратную окупаемость рекламных расходов за 28 дней, а более 80% рекламного трафика ChatGPT у одного из технологических партнеров пришлось на новых клиентов.

Однако эксперты по-разному оценивают результаты платформы, отмечая, что $1 млрд — это годовой темп дохода, а не фактическая выручка. Так, если OpenAI достигла такого уровня только спустя восемь месяцев после начала года, компании будет крайне сложно выполнить заявленный план по рекламной выручке в $2,5 млрд за 2026 год.

Эффективность рекламы ChatGPT также вызывает вопросы у части рекламодателей. Один из специалистов по цифровому маркетингу рассказал, что его тестовая кампания показала кликабельность около 0,6% против примерно 2% в контекстной рекламе.

Ранее сообщалось, что в рекомендациях OpenAI обнаружили недостоверную информацию о каждой девятой компании.