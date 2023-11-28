Нейросети «Яндекса» научились создавать рекламные объявления для бизнеса

Предприниматели с подпиской «Яндекс Бизнеса» смогут создавать рекламные объявления с помощью нейросетей. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Там считают, что решение сэкономит время предпринимателей и позволит запускать «эффективные кампании без навыков работы с текстом и графикой».

Для получения готового объявления нужно нажать на кнопку «Сгенерировать» на вкладке «Рекламные материалы» в «Яндекс Бизнесе». Языковая модель напишет «продающий заголовок» и основное сообщение, а диффузионная нейросеть YandexART создаст иллюстрацию.

Если результат генерации не устроит пользователя, то процесс можно запустить заново неограниченное количество раз. Контент можно изменить или дополнить вручную перед публикацией объявления. Далее алгоритмы сервиса настроят и запустят продвижение автоматически.

Кроме того, «Яндекс Бизнес» обновил нейрофотосток с созданными нейросетью YandexART изображениями. Количество доступных картинок выросло на 30%. Изображения можно использовать для иллюстрации объявлений, связанных более чем с 650 видами предпринимательской деятельности. По данным компании, сейчас объявления каждого пятого пользователя с подпиской «Яндекс Бизнеса» содержат сгенерированную нейросетью картинку.

Согласно результатам внутренних экспериментов «Яндекса», добавление генеративных объявлений в кампанию увеличивает количество целевых действий до 5% в сравнении с рекламными кампаниями без созданного нейросетями контента.