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02.06.2023 в 11:32

Суд отменил решение УФАС о ненадлежащей рекламе сети суши «Ёбидоёби» в Волгограде

В 2021 году ведомство признало неэтичной наружную рекламу компании

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Арбитражный суд Красноярского края отменил постановление Волгоградского УФАС, которое ранее признало незаконной рекламу сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби», следует из решения, опубликованного в электронной картотеке арбитражных дел.

«Признать незаконным и отменить постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области от 30.09.2022 о назначении административного наказания», — говорится в решении суда.

В 2021 году ведомство признало неэтичным слоган компании на наружных баннерах: «Не материмся и вкусно готовим. Набор «Кунили» 2 кг. Ёбидоёби Sushi &Rolls». Однако в связи с затянувшимся обжалованием решения Волгоградское УФАС оштрафовало сеть за ненадлежащую рекламу лишь в октябре 2022-го. Компании был назначен штраф в размере 150 тыс. руб.

Тогда отмечалось, что «Ёбидоёби» «уже не первый раз» привлекается к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства. Ранее организация получала предупреждение за распространение спам-рекламы без согласия абонентов. Кроме того, установлено, что в ряде регионов сеть продолжала распространять «непристойную рекламу».

В начале мая «Ёбидоёби» подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Красноярского края, который обязал компанию сменить название, следует из записи в электронной картотеке арбитражных дел.

Законы Арбитражный суд суши роллы
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