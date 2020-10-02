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02.10.2020 в 12:00

«Уроки русского стоят дорого»: в США появилась провокационная предвыборная реклама

Русские американцы попросили ее убрать

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В центре Нью-Йорка на здании компании Manhattan Mini Storage появилась реклама, призывающая голосовать на предстоящих президентских выборах. Авторы кампании решили мотивировать граждан посланием «Голосуй, потому что уроки русского языка стоят дорого».

Конгресс русских американцев (CRA) попросил Manhattan Mini Storage убрать провокационный баннер со здания, пишет «РИА Новости». В организации отметили, что такие высказывания — дискриминация по этническому признаку.

При этом глава конгресса Наталья Сабельник заявила, что не ждет ответа на письмо — если компания ответит, то не сразу, предварительно проконсультировавшись с адвокатом.

Этот билборд — не единственный. На улицах Нью-Йорка также появилась реклама «Голосуй, или русские боты сделают это за тебя». Видимо, авторы кампании намекают на то, что Россия якобы вмешается в голосование.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок, его соперником станет бывший вице-президент США Джо Байден.

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