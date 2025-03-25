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25.03.2025 в 14:35

Госдума запретила рекламу на нежелательных ресурсах

Теперь блогеров и рекламодателей будут штрафовать за рекламные размещения в Instagram* и Facebook**

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях поправки в закон «О рекламе». Они запрещают размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, а также на сайтах и платформах общественных и религиозных объединений, ликвидированных по решению суда. Запись об этом появилась в карточке документа в думской электронной базе.

В частности, к платформам, за размещение рекламы на которых будут штрафовать, относятся Instagram (*запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) и Facebook (**запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Для физических лиц штраф за нарушение составит до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — до 20 тыс. руб.; для юридических лиц — до 500 тыс. руб.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Медиаюрист Светлана Кузеванова пояснила Sostav, как будет работать новый закон о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах нежелательных в России организаций. По ее словам, запрет коснется не только Instagram и Facebook, но и широкого перечня информационных ресурсов. В их числе — сайты нежелательных организаций, включая медиа, а также ресурсы экстремистских и террористических структур. Кроме того, под запрет подпадают все заблокированные в России сайты, к которым ограничен доступ по различным основаниям.

Как отмечает эксперт, под рекламой понимается любая информация, направленная на продвижение товаров, услуг, мероприятий или самой компании. Исключения составляют новости, аналитические материалы, информация о деятельности компании на собственных ресурсах, пользовательские отзывы и другие форматы, не подпадающие под определение рекламы.

Выявлять нарушения планируется с помощью механизма жалоб от граждан, обращений в контролирующие органы, а также посредством мониторинга и работы соответствующих служб.

Напомним, аналогичный запрет был введен на рекламные размещения на ресурсах, принадлежащих иностранным агентам.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что несмотря на блокировки, компании и граждане продолжают продвигать свои товары и услуги через запрещенные ресурсы, тем самым поддерживая их финансово.

«Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов», — подчеркивал Володин.

Госдума запрещенные ресурсы нежелательные ресурсы
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