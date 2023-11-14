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14.11.2023 в 11:10

В России выросла доля рекламы, вводящей в заблуждение

В первом полугодии этого года показатель составил 10,28%, за весь 2022 год — 8,93%

В России возросла доля рекламы, которая вводит потребителей в заблуждение. Если за весь 2022 год показатель составил 8,93%, то за первые шесть месяцев текущего года — уже 10,28%. Такие данные презентовали представители ФАС на пленарной дискуссии «Изменения в ФЗ о рекламе» на Национальном рекламном форуме.

Доля недостоверной рекламы в прошлом году составила 10%, в первом полугодии 2023 года — 9,04%. Возросла доля неэтичной рекламы (1,27% в 2022 году, 1,87% — в первой половине текущего года).

Ранее ФАС предложила смягчить наказания за нарушение закона «О рекламе». В частности, за отсутствие возрастных ограничений, пометок о вреде алкогольной продукции, противопоказаний у лекарств вместо штрафных санкций виновным будут выписывать предупреждение.

Юлия Бурлакова, Анна Оленькова
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