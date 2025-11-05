«Рейс-314»: охват 30 млн и помощь пассажирам: как ТНТ объединил эфир, аэропорт и диджитал

В день премьеры канал оплатил упаковку багажа пассажирам рейса Москва — Владивосток в аэропорту «Шереметьево», оформил зону регистрации в айдентике проекта и запустил диджитал-кампанию с общим охватом свыше 30 млн пользователей. ТНТ поделился с Sostav, как запуск сериала «Рейс-314» превратился в жест заботы о зрителях.

22 сентября на ТНТ состоялась премьера «Рейса-314» — турбулентной комедии с Максимом Лагашкиным в главной роли. По сюжету коррумпированный чиновник Иван Никогда по случайности оказывается в кабине пилота рейса Москва — Владивосток, где один абсурд сменяет другой — от «отключения» настоящего командира до пробуждения пчел в багажном отделении.

Чтобы поддержать запуск, телеканал вышел за пределы экрана: устроил активацию в аэропорту «Шереметьево», перенес сюжет сериала в реальный опыт пассажиров и развернул серию диджитал-механик с охватом более 30 миллионов пользователей.

Задача

Запустить новый сериал так, чтобы его идея сразу была понятна и близка аудитории. «Рейс-314» заявлен, как «турбулентная комедия на скорости 900 км/ч» — история, где экстремальная ситуация превращается в абсурд и смех. Необходимо было подчеркнуть это позиционирование, выделить премьеру в плотной сетке осенних запусков и найти способ связать сюжет о перелете Москва — Владивосток с реальным опытом зрителей — с их ожиданиями, страхами и повседневными привычками перед полетом.

Инсайт

Перед дальним перелетом пассажиры думают не только о времени вылета и погоде, но и о самом простом — чтобы чемодан долетел в целости. Для рейса Москва — Владивосток, который длится восемь часов и соединяет два удаленных города, это особенно актуально. Даже самый легкий перелет может обернуться стрессом, если багаж потеряется или повредится. Простое действие в критической точке пути — упаковка чемодана — превращается в символ спокойствия и контроля. Это именно то, чего не хватает героям сериала на борту «Рейса-314», но что телеканал может подарить своим зрителям в реальной жизни.

Решение

В день премьеры ТНТ взял на себя расходы по упаковке багажа для всех пассажиров рейса Москва — Владивосток в аэропорту «Шереметьево». Это простое и полезное действие стало метафорой самого сериала: на экране герои оказываются в ситуации полной турбулентности, а в реальности телеканал гарантирует пассажирам «безопасную посадку» хотя бы для их чемоданов. Такой ход позволил связать сюжет проекта с реальным опытом людей и показать заботу бренда там, где она действительно нужна.

Механика

Локация: аэропорт «Шереметьево», зона регистрации рейса Москва Владивосток.

Дата: 22 сентября — день старта «Рейса-314» на ТНТ.

Участники: все пассажиры направления Москва Владивосток.

Процесс: пассажиры подходили к брендированной стойке упаковки багажа и бесплатно получали услугу.

Брендинг: зона была оформлена айдентикой сериала и телеканала, на упаковке размещались элементы визуальной коммуникации проекта.

Анастасия Бачина, PR-директор телеканала ТНТ: Для нас было важно выйти за пределы экрана и дать зрителям не только эмоцию, но и реальную заботу. «Рейс-314» — это комедия о том, как все идет не по плану, и мы решили показать контраст: на борту у героев — хаос, а у пассажиров рейса Москва — Владивосток в этот день — порядок и спокойствие за свой багаж. Такая активация работает сразу в двух направлениях: создает позитивный контакт с брендом и напрямую связывает сюжет сериала с жизнью зрителей.

Диджитал-поддержка и вовлеченность

Премьера «Рейса-314» вышла за пределы эфира и получила развитие в диджитал-среде. Задача кампании — создать вовлечение и продолжить тон сериала: ироничный, легкий и «турбулентный».

Общий охват промоактивностей в онлайне превысил 30 миллионов просмотров. Кампанию составили игровые, вирусные и нативные форматы, в которых сюжет сериала продолжил жить за пределами экрана.

Среди наиболее заметных активаций:

интерактивный розыгрыш «Идеального тревел-набора от ТНТ» в Telegram-канале;

коллаборация в TikTok с блогером-бортпроводником, рассказавшим, каково это — лететь с пилотом, не умеющим управлять самолетом;

пост с «двойниками» актеров ТНТ, обыгравший тему случайных совпадений и недоразумений;

адресная рассылка тревел-наборов по звездам и СМИ, которая продолжила идею заботы и обеспечила дополнительное органическое присутствие сериала в соцсетях.

Так, диджитал-продвижение дополнило офлайн-активацию в аэропорту и эфирный запуск, создав единый коммуникационный контур и многослойный зрительский опыт.

Эфирные результаты

Премьера «Рейса-314» стартовала в эфире ТНТ. Первая серия вышла 22 сентября 2025 года и собрала рейтинг 1,9% и долю 12,1% в аудитории от 14 до 44 (Россия 0+). Средние показатели сезона составили рейтинг 1,4% и долю 9,2%, что соответствует уровню успешных премьер канала текущего сезона.

Итог кампании

Коммуникация «Рейса-314» объединила три уровня контакта с аудиторией: