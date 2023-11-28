АСИ подготовило рекомендации по развитию креативных индустрий в регионах России

Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработало «Региональный стандарт развития креативных индустрий» по поручению президента РФ Владимира Путина. Документ включает 12 блоков рекомендаций по развитию сектора. Кроме того, он содержит описания успешных практик семи регионов, включая Москву и Якутию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В 2024 году рекомендации планируется использовать в 30 регионах России — их перечень ещё определяется. Как отмечает издание, заявленная цель документа — ускорение развития регионов с последующим ростом общероссийского ВВП и доли креативной экономики в нём с нынешних 3% до 6%.

Кампанию поддержки развития творческих индустрий АСИ предлагает возглавить главам регионов РФ. Под их председательством должны будут создаваться специальные штабы из чиновников и представителей креативных сфер (последние должны составлять не менее 30%).

В задачи штабов войдут оперативное принятие решений и контроль за их исполнением. Среди мероприятий — ежегодный приём у губернатора «для освещения творческих успехов и персонального вклада в них отдельных лиц», а также периодические встречи с представителями «приоритетных креативных отраслей».

Кроме того, авторы документа рекомендуют создать региональную опорную организацию развития креативных индустрий, проводить аудит и анализ их влияния на экономику региона, определять приоритетные отрасли для специализации региона, готовить кадры, вводить региональные меры поддержки, повышать спрос на продукцию и поддерживать экспорт.

Директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко заявил «Ъ», что создание регионального стандарта своевременная и полезная инициатива.

«С одной стороны, есть регионы-лидеры, проводящие новаторскую и инициативную политику. С другой — больше половины субъектов находятся в "спящем положении" по отношению к креативной экономике. Их нужно "будить", и стандарт в простой форме показывает, что это можно сделать», — отметил эксперт.

По мнению гендиректора Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Владислава Онищенко, основная проблема с развитием творческих индустрий — отношение к ним не как к коммерческому производству, а как к неприбыльному сектору.

«Это отражается во всём: от трудностей в привлечении инвестиций и получения кредитов на развитие до вопросов подготовки кадров», — указал он.

В начале ноября депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект «О развитии креативных (творческих) индустрий». Документом предлагается ввести основы правового регулирования организации и развития в России креативных индустрий «как базового сектора креативной экономики». Законопроект также устанавливает условия деятельности и господдержки субъектов креативных индустрий.