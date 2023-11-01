В Госдуму внесён законопроект о развитии креативных индустрий

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект «О развитии креативных (творческих) индустрий». Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта стали депутаты всех фракций во главе с первым зампредом комитета Госдумы по экономической политике Денисом Кравченко и сенаторы во главе с членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Павлом Таракановым.

Документом предлагается ввести основы правового регулирования организации и развития в России креативных индустрий «как базового сектора креативной экономики». Законопроект также устанавливает условия деятельности и господдержки субъектов креативных индустрий.

В пояснительной записке к документу отмечается, что он был разработан для унификации на законодательном уровне правового регулирования в сфере креативных индустрий по поручению президента России Владимира Путина. Авторы инициативы напомнили, что сейчас в стране действуют около 20 законов, регулирующих деятельность в сфере креативных индустрий, включая кинопроизводство, информационные технологии, архитектуру.

«При этом существующие законы не содержат единого понятийного аппарата и ограничиваются регламентацией конкретного вида деятельности. В этой связи следует отметить и разнообразие правоприменения в сфере креативных индустрий: соответствующие вопросы (по видам деятельности) распределены между более чем 10 органами исполнительной власти», — говорится в пояснительной записке.

Во внесённом законопроекте под «креативной индустрией» понимается «экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью».

Согласно документу, правительство должно будет определить ответственное за развитие креативных индустрий ведомство, которое будет вести реестр граждан, предпринимателей и компаний, которые создают и продвигают креативные продукты. Также правительство должно будет определить перечень приоритетных креативных индустрий и установить порядок формирования и ведения единого реестра субъектов креативных индустрий.

Граждане и организации, работающие в этой сфере, будут считаться субъектами креативных индустрий. Результат интеллектуальной деятельности или совокупность таких результатов, согласно документу, назовут «креативным продуктом».

К видам креативных индустрий авторы предлагают в том числе отнести деятельность, связанную с созданием и использованием произведений литературы и искусства, историко-культурного наследия, информационных технологий, а также прикладное творчество.

Также проект закона предполагает создание креативных кластеров — территорий, на которых расположены объекты недвижимости, предназначенные для осуществления деятельности субъектов креативных индустрий.

О том, что депутаты и сенаторы разработали закон о креативных индустриях сообщили в начале недели «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве и авторов документа.

Отмечалось, что большими полномочиями документ наделяет региональные власти. В частности, губернаторы смогут определить важные для себя индустрии и расставить акценты. Например, по словам Кравченко, Калининград сделает акцент на кинематографии. В дальнейшем авторы инициативы планируют дополнить документ лучшими региональными практиками.