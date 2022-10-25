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25.10.2022 в 18:20

Коммуникационное агентство HINT проведёт ребрендинг

Команда расширит своё присутствие на новых рынках

Коммуникационное агентство HINT объявило о ребрендинге и своей трансформации в международную диджитал-компанию. Миссия команды — находить и внедрять решения, позволяющие бизнесам быть более гибкими и эффективными в цифровой среде.

Например, HINT расширил свою партнёрскую сетку на развивающихся рынках — сегодня представительства компании есть в Китае, Индии, Индонезии, Вьетнаме и Таиланде. Кроме того, изменения коснулись и перечня услуг, который дополнился экспертизой в направлениях IT и бизнес-аналитики.

Было / стало

Александра Дробышева, основатель и генеральный директор HINT:

За последние пять лет мы существенно выросли и созрели для большой трансформации. Сегодня как никогда важно быть более гибкими и эффективными, особенно на развивающихся рынках.

Теперь мы не только помогаем компаниям строить свою репутацию, но и реализуем стратегии, которые помогают эффективно трансформировать бизнес и адаптироваться к изменениям в мировой экономике.

Команда планирует фокусироваться над созданием и реализацией комплексных стратегий, которые помогут клиентам достигать конкретных бизнес целей — от автоматизации процессов до маркетинга и продаж.

Ранее в HINT объявили о запуске направления бизнес-анализа. Компания расширит спектр своей работы в рамках комплекса услуг по стратегическим коммуникациям, чтобы покрыть выросший спрос на исследование и реорганизацию текущих бизнес-процессов клиентов.

HINT
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