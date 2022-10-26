Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Aff1.ru — партнерские программы и digital-маркетинг
Altcraft Platform
PRonline

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.10.2022 в 14:25

ФАС заявила о необходимости маркировки рекламных постов в Telegram-каналах

Ранее в ведомстве сообщали, что реклама в мессенджере не требует маркировки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пояснила, что реклама в Telegram не требует маркировки в том случае, «когда ресурс используется в качестве "мессенджера", для обмена конкретными пользователями сообщениями».

«В случае если Telegram используется для донесения информации широкому кругу пользователей посредством предлагаемых сервисных возможностей (через Telegram-каналы), то такая реклама подпадает под действие закона «О рекламе» и требует маркировки», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее в ответе на запрос юристов Ассоциации блогеров и агентств (АБА), как правильно маркировать рекламу у блогеров в Telegram и YouTube, ФАС отмечала, что реклама в Telegram не требует маркировки.

Согласно части 16 статьи 18.1 Федерального закона «О рекламе», реклама в интернете должна содержать соответствующую пометку, указание на рекламодателя и (или) его сайт. «При этом требования части 16 статьи 18.1 Федерального закона «О рекламе» не распространяются на рекламу, распространяемую посредством мессенджера Telegram», — говорилось в ответе ведомства.

Закон о маркировке интернет-рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 года. Согласно поправкам в закон «О рекламе», все участники цепочки «рекламодатель — рекламное агентство — рекламораспространитель» обязаны предоставлять информацию о размещаемой с сети рекламе в специальный Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) через Операторов рекламных данных (ОРД). Роскомнадзор уже утвердил перечень из семи организаций, имеющих право выполнять функции ОРД.

Telegram
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.