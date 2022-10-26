ФАС заявила о необходимости маркировки рекламных постов в Telegram-каналах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пояснила, что реклама в Telegram не требует маркировки в том случае, «когда ресурс используется в качестве "мессенджера", для обмена конкретными пользователями сообщениями».

«В случае если Telegram используется для донесения информации широкому кругу пользователей посредством предлагаемых сервисных возможностей (через Telegram-каналы), то такая реклама подпадает под действие закона «О рекламе» и требует маркировки», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее в ответе на запрос юристов Ассоциации блогеров и агентств (АБА), как правильно маркировать рекламу у блогеров в Telegram и YouTube, ФАС отмечала, что реклама в Telegram не требует маркировки.

Согласно части 16 статьи 18.1 Федерального закона «О рекламе», реклама в интернете должна содержать соответствующую пометку, указание на рекламодателя и (или) его сайт. «При этом требования части 16 статьи 18.1 Федерального закона «О рекламе» не распространяются на рекламу, распространяемую посредством мессенджера Telegram», — говорилось в ответе ведомства.

Закон о маркировке интернет-рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 года. Согласно поправкам в закон «О рекламе», все участники цепочки «рекламодатель — рекламное агентство — рекламораспространитель» обязаны предоставлять информацию о размещаемой с сети рекламе в специальный Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) через Операторов рекламных данных (ОРД). Роскомнадзор уже утвердил перечень из семи организаций, имеющих право выполнять функции ОРД.