Разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин на пике карьеры достигла 40 тысяч рублей

Разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин достигает максимума в возрасте от 31 до 40 лет, когда они находятся на пике карьеры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru.

Согласно данным компании, к началу 2025 года женщины в России в среднем запрашивают оклад на 37 тыс. руб. ниже, чем мужчины. Годом ранее этот разрыв составлял 33 тыс. В среднем соискательницы просят 77 тыс. руб., а соискатели — 114 тыс. руб.

Самая небольшая разница в ожиданиях — 9 тыс. руб. — наблюдается между парнями и девушками (от 14 до 18 лет), только начинающими трудовой путь.

Наибольший разрыв в зарплатных запросах женщин и мужчин зафиксирован в сферах IT, финансов и продаж, где он достигает 40 тыс. руб. В отраслях, связанных с фитнесом, красотой, юриспруденцией и строительством, разница составляет от 9 до 17 тыс.

Эксперты отмечают, что женщины чаще соглашаются на меньшую оплату ради гибкого графика, позволяющего уделять больше времени семье. Это явление называют «штрафом за материнство», пояснила изданию ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Кроме того, продвижение по карьерной лестнице для женщин сложнее, особенно в руководящие позиции. Даже в традиционно «женских» отраслях мужчины в среднем получают больше, добавила доцент базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.