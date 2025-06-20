Россияне верят, что технология из сериала «Разделение» сделала бы их работу продуктивнее

Почти каждый второй соискатель (48%) и столько же работодателей (49%) полагают, что технология, аналогичная показанной в сериале «Разделение», могла бы повысить эффективность труда. Такие данные приводятся в совместном исследовании банка «Точка» и hh.ru, которое есть в распоряжении Sostav. Опрос проводился в период с 28 апреля по 5 мая 2025 года и охватил 3420 соискателей и 244 работодателя в возрасте от 18 до 71 года, представляющих различные регионы России и профессиональные сферы.

По сюжету сериала «Разделение» от Apple TV+ сотрудник компании Lumon Industries соглашается на процедуру «разделения». Его нерабочие воспоминания отделяются от рабочих. В итоге работник ничего не помнит о своей личной жизни во время нахождения в офисе, а вне рабочего времени — забывает о профессиональной деятельности. Эти две версии личности функционируют автономно и не взаимодействуют между собой до определенного момента.

Согласно данным исследования, о готовности пройти процедуру «разделения» заявили только 7% соискателей. 42% респондентов категорически отказались от подобной идеи. Наибольшую поддержку гипотетической технологии выразили самые молодые участники опроса. Так, среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет 8% полностью согласны с ее «применением», еще 16% — скорее поддерживают. При этом 36% представителей этой возрастной группы высказались против «разделения». Среди респондентов старше 55 лет доля противников технологии значительно выше — 51% выступили категорически против процедуры.

Основным преимуществом гипотетической технологии «разделения» жизни на рабочую и личную для россиян стала возможность полностью отключаться от рабочих чатов и звонков за пределами офиса — об этом сообщили 55% опрошенных. Почти половина (48%) отметила, что такая процедура помогла бы сосредоточиться на личной жизни в нерабочее время.

40% респондентов считают, что технология повысила бы их продуктивность на работе, а 34% — что она помогла бы избежать эмоционального выгорания. Каждый пятый участник опроса признался, что использовал бы подобную технологию, чтобы не общаться с коллегами вне офиса. 22% россиян не увидели никаких плюсов в процедуре «разделения».