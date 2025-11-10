Расходы на рекламу в подкастах выросли на четверть

Рынок подкастов продолжает стремительно расти: по данным Magellan AI, в третьем квартале 2025 года расходы на рекламу в подкастах увеличились на 26% в годовом исчислении, а игровая индустрия показала рекорд — рост на 59%.

Июль и август показали лишь 96% от среднемесячных расходов второго квартала, однако в сентябре рынок оживился, достигнув 117% от базового уровня. В итоге общий объем расходов вырос на 3% квартал к кварталу и на 26% — год к году.

Десятка лидеров потратила $135 млн — на 6% больше, чем во втором квартале. BetterHelp удерживает первое место с $18,6 млн, за ним следуют Washable Sofas ($18,3 млн) и Amazon ($17,3 млн). В пятерке — Quince ($14,8 млн) и Toyota ($14,1 млн). В список вошли и такие бренды, как T-Mobile, Shopify, FanDuel, State Farm и DraftKings.

Что касается тематик, то в лидерах роста — игры, знакомства и транспорт. Расходы на рекламу в игровой индустрии выросли с $1,6, до $2,6 млн (+59%). Категория знакомств увеличила вложения на 41% (с $600 тыс. до $900 тыс.), а транспорт — с $1,8, до $2,5 млн (+41%). Сегмент связи, интернета и ТВ вырос на 27%, достигнув $36,6 млн, а продукты питания — на 23%, до $65,3 млн.

В третьем квартале 1689 брендов впервые запустили рекламу в подкастах, что на 41% больше, чем во втором квартале. Средний бюджет новичков составил $33,9 тыс., а самыми популярными жанрами стали спорт (20%), юмор (10%), новости (10%) и бизнес (7%).

Форматы и продолжительность

На рекламу, озвученную ведущими, пришлось 46% расходов (+32% год к году).

Собственные продакшн-ролики заняли 26% (+67%).

Средняя длительность ролика — 49 секунд, чаще всего реклама размещалась в середине эпизода (55%).

Эпизоды длиной менее 15 минут имели самую высокую долю рекламы — 20,1%.

Подкасты, транслируемые одновременно на YouTube, демонстрировали более высокую рекламную нагрузку и иной состав рекламодателей по сравнению с аудиоподкастами. В синхронных подкастах доля рекламы, озвученной ведущим, составила 46% по сравнению с 35% для аудиоподкастов. Доля рекламы в синхронных подкастах достигла 7,64% против 7,25% для аудиоподкастов, без учета рекламных акций между подкастами.

Структура инвестиций

Реклама для повышения узнаваемости бренда — 56% всех расходов (+6%),

реклама прямого отклика — 41% (-2%),

интеграции в трансляциях — 3% (+50% квартал к кварталу).

Исследование основано на анализе 94 724 эпизодов более 50 тыс. подкастов в семи странах, включая США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию.

Ранее сообщалось, что 79% опрошенных россиян слушают лекции, подкасты и книги. Среди них ежедневно это делают 21%, несколько раз в неделю — 42%, раз в неделю — 14%, еще реже — 23%.