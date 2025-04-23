Большинство россиян слушают подкасты, лекции и книги

79% опрошенных россиян слушают лекции, подкасты и книги. Среди них ежедневно это делают 21%, несколько раз в неделю — 42%, раз в неделю — 14%, еще реже — 23%. Каждый пятый респондент не слушает аудиокниги, подкасты и лекции. Об этом говорится в исследовании образовательной платформы «Нетология» и музыкального сервиса «Звук», которое было проведено ко Всемирному дню книги и авторского права, отмечаемому 23 апреля. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Преимуществами аудиоконтента интервьюируемые называют удобство совмещения с другими делами (такое мнение выразили 62% опрошенных) и экономию времени (38%). У 20% респондентов нет возможности читать или смотреть контент. По 14% отметили, что лучше воспринимают информацию на слух и испытывают личные симпатии к ведущему, диктору или лектору.

67% участников опроса слушают аудиокниги, подкасты, лекции и другие аудиоматериалы для образовательных целей и саморазвития. Среди тем наиболее востребованы психология, отношения, привычки и образ жизни (68%), профессиональный контент (49%) и материалы о развитии навыков (46%).

Самые популярные форматы образовательного контента: аудиокниги (67%), лекции с вебинарами (65%), подкасты (49%) и краткие аудиоуроки (37%).

39% интервьюируемых готовы платить за контент и иногда приобретают доступ или подписку к нему. Каждый третий согласен платить, если контент будет стоящим, но пока подобного опыта покупки у них не было. 24% отдают предпочтение бесплатным вариантам образовательного аудиоконтента.

Еще одно исследование, посвященное книгам, провел «Яндекс». За год книжные магазины на «Яндекс Картах» искали больше 1,8 млн раз. Это на 20% чаще, чем годом ранее.

За последние три года россияне чаще всего ищут книжные магазины в сентябре: в этом месяце интерес к книжным растет более, чем на 40% по сравнению со средним показателем по году. Реже всего книжные магазины ищут в ноябре (меньше на 15% по сравнению со средним по году).

В топ городов по количеству книжных магазинов на 100 тыс. человек входят Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара и Краснодар.

Покупатели стали чаще заказывать книги онлайн. По итогам 2024 года продажи книг на «Яндекс Маркете» выросли на 25% по сравнению с 2023 годом. Активнее всего рос спрос на художественную литературу — продажи в этой категории за год увеличились на 65%. Еще один популярный запрос — книги для малышей: только за первый квартал 2025 года их продажи выросли на 25% год к году.

Ранее сообщалось, что российские книжные магазины пожаловались в ФАС на маркетплейсы по поводу демпинга цен и попросили принять меры для защиты конкуренции.