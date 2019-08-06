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18+
06.08.2019 в 12:00

Рекламные расходы медицинских брендов вырастут на 3,6% по итогам 2019 года

К 2021 году интернет станет главным каналом для распространения рекламы в области здравоохранения

Глобальные расходы на рекламу медицинских брендов вырастут на 3,6% в этом году и достигнут $36 млрд, согласно прогнозам расходов на рекламу в сфере здравоохранения от Zenith. Zenith прогнозирует аналогичный рост (на 3,6%) и в 2020 году. Отчет опубликован в сотрудничестве с дочерним агентством Zenith Publicis Health Media с учетом данных 13-и рынков.

Рынок рекламы в сфере здравоохранения растет медленнее, чем рекламный рынок в целом. Он, согласно ожиданиям, вырастет на 4,8% в 2019 году и на 4,3% в 2020 году на тех же 13 рынках.

Лидерами по расходам на рекламу в области здравоохранения являются США и Китай, на которые в совокупности пришлось 86% расходов в 2018 году. Индия является самым быстрорастущим рынком, его рост в среднем составит 26% в год в период 2018−2021. Бразилия занимает второе место с ростом в 9% в год. Расходы на рекламу в здравоохранении США росли в среднем на 6% в год в период с 2013 по 2018 год, частично благодаря значительному росту телевизионной рекламы рецептурных лекарств.

Телевидение является главным каналом для распространения рекламы здравоохранения, на долю которого пришлось 54,7% расходов в 2018 году, что намного превышает долю телевидения в рекламном рынке в целом (30,8%). Расходы на рекламу в интернете выросли на 16% в 2018 году, и Zenith прогнозирует повторный рост на 16% в 2019 году. В 2021 году интернет обгонит телевидение и станет крупнейшим каналом для рекламы здравоохранения, с долей расходов в 46% от всех расходов на рекламу здравоохранения.

Что касается российского рынка рекламы в сфере, темпы его роста продолжают замедляться. Согласно прогнозам, по итогам 2019 года его рост составит 4%, что на 3% меньше, чем в 2018 году.

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