Gran Saga x CHICKO: как захватывающая MMORPG стала частью корейского стрит-фуда

11 ноября 2024 года платформа «Фогейм» и сеть кафе корейского стрит-фуда CHICKO запустили коллаборацию в честь выхода MMORPG Gran Saga в России. Совместный проект охватил 20 ресторанов в 15 городах России — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Тюмень, Челябинск, Сургут, Самара, Томск, Владикавказ, Тольятти, Иркутск и Иваново. В основе этой масштабной коллаборации — пересечение двух, на первый взгляд, несочетаемых миров: игрового и гастрономического.

Идея, цели и задачи

В реализации этого проекта лежит идея совместить элементы игровой и гастрономической индустрий с помощью креативных онлайн- и офлайн-решений. Поскольку Gran Saga и CHICKO непосредственно связаны с Южной Кореей, важно было не просто сфокусировать внимание на брендах, но и раскрыть их тесную взаимосвязь, уходящую корнями в корейскую культуру.

Основные цели сотрудничества — повысить узнаваемость игры Gran Saga среди общественности и привлечь новых пользователей в игру, а также увеличить посещаемость ресторанов CHICKO.

Чтобы достичь этих целей, поставили следующие задачи:

интеграция узнаваемых игровых элементов, связанных с Gran Saga, в меню и дизайн ресторана;

активное продвижение коллаборации в социальных сетях для увеличения вовлеченности аудитории;

внедрение интерактивных механик, таких как розыгрыши и AR-активации через QR-коды на упаковке.

Реализация

Фундаментом коллаборации послужила любовь к корейской культуре — мы стремились отразить это в совместных активностях. Прежде всего, было разработано специальное ивентовое меню — до 24 ноября посетители могли попробовать эксклюзивные позиции. Среди них — токпокки «Сливочные воспоминания», острый жареный рамен «Огненные фейерверки», теплый бабл-ти со вкусом ягод, мятно-шоколадный сэндвич и не только. Все блюда и напитки подавались с брендированными капхолдерами и плашками в стилистике Gran Saga. Внутри кафе находились ростовые фигуры персонажей MMORPG.

Также в рамках коллаборации запустили AR-активации: можно было отсканировать QR-код на упаковке и создать креативные фотографии с персонажем Кюи.

Посетители, которые заказали эти блюда, могли получить ценные призы — коллекционные карточки и стикерпаки с героями игры. А тех, кто прошел предрегистрацию или планировал зайти в игру сразу после релиза, приглашали в закрытый Telegram-канал. В нем проводился розыгрыш мерча (шопперы и подушки-дакимакуры), эксклюзивных внутриигровых промокодов, разработанных для гостей, и сертификатов в ресторан CHICKO.

Кроме того, в честь коллаборации был опубликован промо-ролик. При его создании проводили кастинг, для каждого из актеров изготавливали костюмы, вдохновленные персонажами игры, и разрабатывали декорации, аутентичные для брендов.

Коллаборация показала впечатляющие результаты:

Охват публикаций в соцсетях платформы «Фогейм» и CHICKO превысил 1 млн просмотров. Сотрудничество увеличило видимость и интерес к проектам, охватив широкую аудиторию посредством медиа.

Прирост подписчиков на официальном Telegram-канале Gran Saga составил 98%. Благодаря этому игра стала более узнаваемой среди разных аудиторий.

Во время коллаборации было куплено 5 363 специальных блюд. Уникальное меню стимулировало продажи позиций в сети кафе, привлекая как старых, так и новых клиентов к корейскому стрит-фуду.

В розыгрыше приняли участие 37 389 человек. Такая цифра показывает особую важность интерактивных активаций в рамках партнерства. Как итог, конверсия в активацию внутриигровых промокодов среди победителей составила 5%.

Елена Богун, руководитель отдела партнерского маркетинга «Фогейм»: За последние годы это первая фуд-коллаборация на «Фогейме», в которую мы верили с самого начала. Причиной стали не только общий тренд рынка на кросс-брендовые коллаборации, но и детальная подготовка, любовь к корейской культуре, широкие возможности креатива и, конечно, настроенная на успех команда. Контент, созданный в рамках коллаборации, продолжает быть актуальным и успешно привлекает новую аудиторию в проект Gran Saga. Мы благодарны нашему партнеру за поддержку и реализацию яркого и вкусного кейса, который готовы повторить вновь!

Ксения Архипкина, руководитель отдела ивентов CHICKO: Данная коллаборация с платформой «Фогейм» стала для нас особенным проектом, где мы смогли соединить мир гейминга и корейской кухни в одном ярком ивенте. С самого начала мы понимали, что этот проект имеет большой потенциал: креативная концепция, внимание к деталям и команда, нацеленная на результат. Совместно с «Фогейм» мы детально проработали интеграцию, уделив внимание каждому элементу — от оформления ресторанов до специального меню, вдохновленного игрой Gran Saga. Нам удалось передать атмосферу игры через вкус, эмоции и визуальный стиль, создавая для гостей уникальный опыт. Мы гордимся этой коллаборацией и рады видеть, что контент, созданный в ее рамках, продолжает работать. Благодарим «Фогейм» за яркое сотрудничество — готовы к новым совместным проектам!

Одной из основных задач коллаборации стало объединение двух разных миров — игровой индустрии и ресторанного бизнеса. Благодаря детальной проработке концепции и открытому диалогу между командами удалось создать гармоничное и взаимовыгодное партнерство. Синергия Gran Saga и CHICKO не только подчеркнула их общие корейские корни, но и укрепила позиции обоих брендов в глазах аудитории. Такое яркое сотрудничество продемонстрировало, как совместные креативные решения могут привлечь новую аудиторию и повысить вовлеченность клиентов.

Эксклюзивные тематические блюда, внедрение AR-технологий и яркий контент в соцсетях сделали сотрудничество не только коммерчески успешным, но и незабываемым для поклонников обоих брендов. Это расширяет границы гейминга и гастрономии, создавая уникальный потребительский опыт.