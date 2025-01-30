Операции западных банков в России сократились до рекордно низкого уровня

Операции западных банков в России за последние годы снизились до рекордно низких показателей. За 10 лет доля российских активов кредитных организаций Центральной и Юго-Восточной Европы сократилась с 20 до 4%, свидетельствуют данные отчета Raiffeisen Bank International.

Несмотря на значительное сокращение присутствия, полностью ушел с российского рынка только французский банк Societe Generale. В качестве причины, по которой западные финансовые учреждения полностью не покидают Россию, аналитики называют необходимость поддержания экономических связей.

Европейский Союз продолжает экспортировать в Россию товары на сумму в 2 млрд евро в месяц, а компании-поставщики все еще нуждаются в банковских услугах для осуществления сделок. Авторы отчета указывают, что предел сокращения операций западных банков в РФ уже достигнут.