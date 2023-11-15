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15.11.2023 в 10:47

РАЭК: экономика рунета в 2023 году достигнет почти 16 трлн рублей

Рост год к году составит 29%

По итогам 2023 года экономика рунета может вырасти на 29% по сравнению с 2022 годом, до 15,8 трлн руб. Таким прогнозом поделился директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников на стратегической сессия DIGITAL «Интерактивная реклама: экосистемы, инструменты и тренды» в рамках Национального рекламного форума.

Сегмент онлайн-рекламы и маркетинга в текущем году, как ожидается, вырастет на 5% в годовом выражении. Влияние на рост сегмента оказывают увеличение расходов на продвижение локальных брендов, выход на российский рынок новых рекламодателей из «дружественных» стран. В числе других факторов — расширение использования новых рекламных каналов, развитие российского технологического рекламного инвентаря и регуляторое влияние.

РАЭК Рунет исследование
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