РАЭК: экономика рунета в 2023 году достигнет почти 16 трлн рублей

По итогам 2023 года экономика рунета может вырасти на 29% по сравнению с 2022 годом, до 15,8 трлн руб. Таким прогнозом поделился директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников на стратегической сессия DIGITAL «Интерактивная реклама: экосистемы, инструменты и тренды» в рамках Национального рекламного форума.

Сегмент онлайн-рекламы и маркетинга в текущем году, как ожидается, вырастет на 5% в годовом выражении. Влияние на рост сегмента оказывают увеличение расходов на продвижение локальных брендов, выход на российский рынок новых рекламодателей из «дружественных» стран. В числе других факторов — расширение использования новых рекламных каналов, развитие российского технологического рекламного инвентаря и регуляторое влияние.