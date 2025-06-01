Радио.Sostav в День защиты детей

В новом выпуске представители рекламного рынка отвечают на простой, но важный вопрос: «Считаете ли вы оправданной инициативу о запрете или ограничении пользования соцсетями несовершеннолетними детьми?»:

▪️Основатель и генеральный директор Zen Mobile Agency Елена Пикунова

▪️ Член экспертного совета при Комитете Госдумы по Защите Семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Юрий Нестеренко

▪️ Основатель брендингового агентства Depot Алексей Андреев

▪️ Бренд-директор icontext Ольга Тагиева

▪️ Генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук

▪️ Главред Sostav Роман Бедретдинов

Выпуск доступен по ссылке.