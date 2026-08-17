Каждый второй — слушатель форматов «Европейской медиагруппы»

Согласно свежей волне рейтингов компании Mediascope за первое полугодие 2026 года, 50,7% населения хотя бы раз в неделю выбирают выбирают радиостанции «Европейской медиагруппы». Исследование охватывает жителей крупных городов России старше 12 лет. Ежедневная аудитория форматов холдинга составляет 16,2 млн слушателей. Также ЕМГ держит первенство по доле рынка — 22,7%*. «Европейская медиагруппа» лидирует в российской радиоиндустрии на протяжении 16 лет** и сохраняет позицию флагмана на рынке по всем ключевым аудиторным показателям.

«Европа Плюс», «Дорожное радио» и «Ретро FM» традиционно входят в национальный топ-5 радиостанций по всем основным медиаметрикам*, которые фиксируются Mediascope.

«Европа Плюс» — № 1 по ежедневной аудитории, доле национального рынка по аудитории* и узнаваемости*** среди всех станций России. При участии радиостанции в прокат выходят громкие новинки мирового кино, а популярные российские и иностранные артисты устраивают масштабные шоу. Так, летом при поддержке «Европы Плюс» в Москве выступили Джейсон Деруло, K.Maro и Ваня Дмитриенко, а 50 тыс. школьников отметили выпускной на ВДНХ. В сентябре в Москве вновь состоится уникальный проект «Живой Завтрак с Бригадой У». Утреннее шоу радиостанции выйдет за границы эфира: ведущие Вэл и Вики вместе с популярными артистами подарят бодрое утро десяткам тысяч москвичей и гостей города в самом большом клубе России и миллионам — в FM-диапазоне и онлайн.

«Дорожное радио» лидирует на национальном рынке по еженедельной аудитории* и является станцией № 1 в Санкт-Петербурге на протяжении 19 лет****. А 6 декабря в городе на Неве состоится церемония вручения XIV Народной премии «Звёзды Дорожного радио». В этот день в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга свои хиты исполнят знаменитые артисты. Среди них — Игорь Николаев, SHAMAN, Татьяна Буланова, Николай Басков, Александр Иванов и группа «Рондо», Сергей Лазарев и другие музыканты, за чьи композиции в течение 2026-го слушатели голосуют в хит-параде «Звёзды Дорожного радио. Топ-10». А этой весной концерт «Звёзды Дорожного радио» впервые состоялся в Москве. После грандиозного успеха команда станции решила — 21 марта 2027 года «Звёзды Дорожного радио» вновь подарят столице весеннее настроение.

«Ретро FM» — № 1 по доле рынка по аудитории в Москве*****. В национальном эфире радиостанции звучат лучшие песни нескольких десятилетий, а в оригинальных конкурсах «Ретро FM» радиослушатели выигрывают ценные призы. В июле состоялся «Круиз Ретро FM 2026»: слушатели, ставшие победителями эфирного розыгрыша, и ведущие «Ретро FM» в компании звездных артистов — групп «Лицей», PLAZMA и Александра Айвазова — пересекли Черное и Средиземное моря, посетили Стамбул и открыли для себя острова Греции. А вокалистка «Лицея» Анастасия Макаревич вышла замуж прямо на борту круизного лайнера.

«Радио 7 на семи холмах» — станция, в эфире которой звучит самая богатая коллекция суперхитов мировой музыки. «Радио 7» рассказывает миллионам слушателей о ключевых выставочных, театральных и художественных проектах Москвы и России. Формат радиостанции востребован по всей стране — так, в июне вещание «Радио 7» стартовало в Хабаровске на 107.5 FM.

Масштабные эфирные и офлайн-проекты «Нового Радио» впечатляют аудиторию размахом, креативностью и качеством контента. 4 июля в Лужниках «Новое Радио Open Air» собрал более 180 тыс. зрителей. Музыкальный марафон в День Московского спорта длился более 8 часов, а его участниками стали свыше 50 популярных артистов. Станция продолжает открывать для широкой аудитории и новые голоса. Благодаря конкурсу для авторов и исполнителей «Музыкастинг» мечты молодых талантов попасть на вершину шоу-бизнеса сбываются каждый год. Прием заявок на девятый сезон «Музыкастинга» продолжается до 14 сентября. Победителя проекта определят признанные эксперты индустрии, знаменитые артисты и радиослушатели.

24 июля стало для STUDIO 21 днем перезапуска. Культовый медиапроект, посвященный хип-хоп культуре, вышел в эфир и на диджитал-площадки с обновленной концепцией. А к работе над форматом вернулся его основатель — генеральный продюсер Виктор Худошин. Сегодня слушателей STUDIO 21 встречают классическое оформление эфира, фирменный ироничный стиль в соцсетях и плейлист, в котором сочетаются актуальные хиты, классика жанра и свежие треки перспективных молодых артистов. Команда радиостанции готовит ряд свежих проектов, в том числе новые эфирные шоу.

Сеть вещания «Калины Красной» продолжает расширяться — в нее входят 18 городов. 1 августа радиостанция зазвучала в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Теперь жители и гости крупнейшей агломерации Повольжья могут каждый день слушать музыку русской души на 91.7 FM. В ближайших планах команды — запуск вещания радиостанции авторской песни в Калининграде.

«Эльдорадио» — радиостанция с уникальным характером, ставшая неотъемлемой частью культурного кода Санкт-Петербурга за 30 лет своего вещания. Формат заслужил признание взыскательной аудитории Северной столицы и входит в топ-5 радиостанций города на Неве по важнейшим медиапоказателям******.

Диджитал-вселенная «Европейской медиагруппы» продолжает расширяться по экспоненте. Суммарные охваты контента форматов холдинга в социальных сетях за январь-июль 2026-го выросли почти в три раза — до 2,2 млрд. Драйверами роста стали соцсети «Нового Радио», «Дорожного радио» и «Европы Плюс». Показатель слушания станций ЕМГ в интернете за первые 7 месяцев года превысил 26,5 млрд минут*******. А РадиоХаб — мобильное приложение, в котором все активы ЕМГ собраны в единую экосистему, — стремительно набирает аудиторию. За первые 7 недель с момента запуска РадиоХаб вошел в топ-10 источников прослушивания станций, а также регулярно поднимается в топ-20 рейтинга AppStore в категории Музыка.

Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы»: Радио остается востребованным у слушателей и рекламодателей медиа. Его ценят за доступность, охватность, технологичность, разнообразие форматов и наработанную десятилетиями экспертизу. Это надежный спутник для десятков миллионов россиян, который каждый день дарит настроение, эмоции. Подвижность, готовность к переменам и творческим экспериментам, открытость к новому позволяют не просто сохранять позиции, а идти вперед. И мы рады, что в этом ритме, в ритме форматов ЕМГ, сегодня вместе с нами двигается половина жителей нашей большой страны.

Больше информации — на emg.fm, в Telegram-канале и на странице холдинга «ВКонтакте». Эфир всех радиостанций ЕМГ доступен в мобильном приложении «РадиоХаб» для iOS и Android.

*MEDIASCOPE, RADIO INDEX — РОССИЯ 100К+, ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2026 Г., Охват за сутки (Daily Reach), Охват за неделю (Weekly Reach), Доля слушателей (AQH Share), население 12+.

**Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100 000+, ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2010−2025 гг., И ИЮЛЬ — ДЕКАБРЬ 2010−2025 гг., Охват за сутки (Daily Reach), Охват за неделю (Weekly Reach), Доля слушателей (AQH Share), население 12+.

***Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100 000+, ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2026 Г., Полное знание радиостанций, % от населения 12+.

****Mediascope, Radio Index — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯНВАРЬ-МАРТ 2007−2026, АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2007−2026, ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2006−2025, ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2006−2025, Охват за сутки (Daily Reach), Охват за неделю (Weekly Reach), население 12+

*****Mediascope, Radio Index — МОСКВА, МАЙ — ИЮЛЬ 2026 г., Доля слушателей (AQH Share), ПН-ПТ, 06−24ч, население 12+.

******Mediascope, Radio Index — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАЙ — ИЮЛЬ 2026 г.,Охват за сутки (Daily Reach), Доля слушателей (AQH Share), ПН-ПТ, 06−24ч, население 12+.

*******Данные ЕМГ-Digital