«Радио Sostav»: Как появился Charm Pricing

Сегодняшний выпуск посвящен приему, который вы видите каждый день, но почти никогда не замечаете. 999 рублей вместо тысячи, 4 рубля 99 копеек вместо пяти — это называется Charm Pricing, привлекательное ценообразование. История не зафиксировала автора термина, но рассказ о происхождении этого приема заслуживает внимания.

В конце XIX века владельцы американских заведений и магазинов столкнулись с массовым воровством кассиров. Схема была простой: покупатель платил ровную сумму, а продавец просто клал его в карман без записи учета. Отследить полученную магазином сумму денег было нельзя, чем и пользовались продавцы.

В 1879 году владелец салуна из Огайо Джеймс Ритти изобрел механический кассовый аппарат. Устройство было призвано фиксировать каждую транзакцию, но надежды не оправдались. Кассиры по-прежнему пренебрегали правилом открывать их в случае, если покупатель платит круглую цену.

Однако решение нашлось само собой. Достаточно поставить цену в 99 центов вместо доллара, и покупатель получит сдачу. А значит, кассу придется открыть, транзакция будет зафиксирована, воровать станет сложнее. Так прием, придуманный ради борьбы с кражами, превратился в один из главных инструментов психологии продаж.

Первым задокументированным случаем использования такого приема в рекламе зафиксировано в конце XIX века в объявлении Нью-йоркского универмага Macy's — в нем рекламировали «надежный черный шелк» по 99 центов за штуку. О том, как эта механика стала маркетинговым инструментом, — в новом выпуске «Радио Sostav».

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