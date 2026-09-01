«Радио Sostav»: Сегменты диджитал-рекламы, которые легче переживут турбулентность

Глобальный рынок цифровой рекламы замедляется, сталкиваясь с макроэкономическими и регуляторными рисками. В России индустрия также переживает не самые простые времена. В новом выпуске продолжаем обсуждать, какие сегменты диджитал-рекламы легче проходят через кризисные периоды.
Сегодня в эфире:
- Сергей Степанов, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами агентства i-Media;
- Наталья Надёжкина, руководитель текущего бизнеса отдела медиапланирования НЕКТАРИН;
- Анна Автайкина, основатель и руководитель PW agency;
- Мария Мороз, руководитель по маркетингу БЛИЖЕ;
- Сергей Лавриненко, руководитель группы баинга мобильной рекламы BYYD.
Подробнее — в новом выпуске «Радио Sostav».
Также выпуск доступен на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.