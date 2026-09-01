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01.09.2026 в 10:00

«Радио Sostav»: Сегменты диджитал-рекламы, которые легче переживут турбулентность

Вторая часть беседы о сегментах цифровой рекламы, которые наименее подвержены влиянию кризиса

Глобальный рынок цифровой рекламы замедляется, сталкиваясь с макроэкономическими и регуляторными рисками. В России индустрия также переживает не самые простые времена. В новом выпуске продолжаем обсуждать, какие сегменты диджитал-рекламы легче проходят через кризисные периоды.

Сегодня в эфире:

  • Сергей Степанов, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами агентства i-Media;
  • Наталья Надёжкина, руководитель текущего бизнеса отдела медиапланирования НЕКТАРИН;
  • Анна Автайкина, основатель и руководитель PW agency;
  • Мария Мороз, руководитель по маркетингу БЛИЖЕ;
  • Сергей Лавриненко, руководитель группы баинга мобильной рекламы BYYD.

Подробнее — в новом выпуске «Радио Sostav».

Также выпуск доступен на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.

i-Media Нектарин диджитал-рынок BYYD диджитал-реклама Радио Sostav БЛИЖЕ
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