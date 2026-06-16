Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Станислав Новиков
ICONICOLOR E-COMMERCE

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.06.2026 в 10:00

«Радио Sostav»: индустриальные премии для агентств

Выясняем, зачем агентствам на самом деле нужны премии

Для агентств участие в премиях давно стало привычной частью индустрии. Каждый год команды подают кейсы, готовят заявки и следят за результатами, но ценность хорошей награды давно не ограничивается статуэткой или дипломом.

Для одних премии становятся инструментом развития бизнеса, для других — способом укрепить репутацию на рынке. Кто-то видит в них возможность привлечь новых клиентов, а кто-то — важный фактор мотивации и удержания команды. При этом значение имеет не только сама победа, но и доверие профессионального сообщества к награде.

Что делает премию действительно ценной для агентств? Почему одни награды становятся ориентиром для рынка, а другие проходят почти незаметно? И какую роль премии играют в развитии индустрии сегодня?

В этом выпуске мы спросили у представителей агентств, что на самом деле привлекает их в профессиональных премиях.

Сегодня в эфире:

  • Анна Автайкина, основатель и руководитель агентства PW;
  • Александр Овсянкин, креативный директор НЕКТАРИН ;
  • Никита Белоусов, директор по развитию Hate Agency ;
  • Никита Ащеулов, директор клиентского сервиса креативного агентства Blacklight ;
  • Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications .

Выпуск доступен по ссылке.

Blacklight Нектарин Hate Agency Pro-Vision Communication PW agency Радио Sostav
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.