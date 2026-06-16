«Радио Sostav»: индустриальные премии для агентств

Для агентств участие в премиях давно стало привычной частью индустрии. Каждый год команды подают кейсы, готовят заявки и следят за результатами, но ценность хорошей награды давно не ограничивается статуэткой или дипломом.

Для одних премии становятся инструментом развития бизнеса, для других — способом укрепить репутацию на рынке. Кто-то видит в них возможность привлечь новых клиентов, а кто-то — важный фактор мотивации и удержания команды. При этом значение имеет не только сама победа, но и доверие профессионального сообщества к награде.

Что делает премию действительно ценной для агентств? Почему одни награды становятся ориентиром для рынка, а другие проходят почти незаметно? И какую роль премии играют в развитии индустрии сегодня?

В этом выпуске мы спросили у представителей агентств, что на самом деле привлекает их в профессиональных премиях.

Сегодня в эфире:

Анна Автайкина, основатель и руководитель агентства PW;

Александр Овсянкин, креативный директор НЕКТАРИН ;

; Никита Белоусов, директор по развитию Hate Agency ;

; Никита Ащеулов, директор клиентского сервиса креативного агентства Blacklight ;

; Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications .

Выпуск доступен по ссылке.