«Радио Sostav»: индустриальные премии для агентств

Для агентств участие в премиях давно стало привычной частью индустрии. Каждый год команды подают кейсы, готовят заявки и следят за результатами, но ценность хорошей награды давно не ограничивается статуэткой или дипломом.
Для одних премии становятся инструментом развития бизнеса, для других — способом укрепить репутацию на рынке. Кто-то видит в них возможность привлечь новых клиентов, а кто-то — важный фактор мотивации и удержания команды. При этом значение имеет не только сама победа, но и доверие профессионального сообщества к награде.
Что делает премию действительно ценной для агентств? Почему одни награды становятся ориентиром для рынка, а другие проходят почти незаметно? И какую роль премии играют в развитии индустрии сегодня?
В этом выпуске мы спросили у представителей агентств, что на самом деле привлекает их в профессиональных премиях.
Сегодня в эфире:
- Анна Автайкина, основатель и руководитель агентства PW;
- Александр Овсянкин, креативный директор НЕКТАРИН ;
- Никита Белоусов, директор по развитию Hate Agency ;
- Никита Ащеулов, директор клиентского сервиса креативного агентства Blacklight ;
- Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications .
Выпуск доступен по ссылке.