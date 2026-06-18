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18.06.2026 в 10:03

«Радио Sostav»: Айви Ли — «исторический отец пиара»

История маркетинга в лицах

Начало XX века в США — под гул заводов и ритм конвейеров рождался американский индустриальный гигант. Именно тогда, в 1906 году, Айви Ли разослал в редакции американских газет короткий документ — «Декларацию принципов», которая начиналась так: «Это не секретное пресс-бюро. Вся наша работа делается в открытую. Наша цель — давать новости. Но это не рекламное агентство». Для эпохи, когда крупный бизнес еще не умел общаться с обществом, это было провокационно.

Фактически этот документ стал первым манифестом и негласным этическим сводом правил для PR-специалистов. Сформулированные в нем нормы и принципы позже легли в основу официальных кодексов крупнейших национальных и мировых ассоциаций по связям с общественностью.

К тому моменту Ли было двадцать девять лет. За плечами — Принстон, опыт работы в газетах и в предвыборном штабе Демократической партии США и первое небольшое PR-бюро, открытое вместе с журналистом Джорджем Паркером. Именно там, работая на клиентов, которые привыкли прятаться от прессы, Ли пришел к выводу: общественность все равно рано или поздно узнает правду, и лучше ее самому рассказать раньше остальных.

В том же 1906 году автор «Декларации» получил возможность проверить свои принципы на практике. После крушения поезда в Атлантик-Сити, унесшего жизни 53 человек, он убедил владельцев железной дороги не скрывать произошедшее, а самим сообщить о катастрофе прессе — раньше, чем она успеет получить информацию из других источников. Так появился первый прообраз современного пресс-релиза, который и сегодня остается базовым форматом коммуникаций.

Эти и другие знаковые эпизоды из жизни «исторического отца пиара» — в новом выпуске «Радио Sostav».

PR Пиар Радио Sostav История маркетинга в лицах Айви Ли
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