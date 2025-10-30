Зарплатные предложения больше всего увеличились в маркетинге, рекламе и СМИ

Наибольшее увеличение зарплатных предложений в среднем по России за период с января по сентябрь этого года было в отрасли маркетинга, рекламы и СМИ, а также в сфере услуг, IT и финансах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

В отрасли маркетинга, рекламы и СМИ рост зарплатных предложений за указанные период составил 20,4%. На 18,8% выросли средние зарплатные предложения в сфере услуг. Тройку сфер, лидирующих по приросту зарплатных предложений, замыкают IT и финансы (+16,7%).

При этом средние зарплатные ожидания россиян тоже выросли. За девять месяцев года наибольший рост был среди резюме для работы без опыта и составил 12,1%. На 11,9% увеличились зарплатные ожидания в резюме соискателей стажировок. Маркетинг, финансы и IT, замыкают тройку сфер, лидирующих по приросту зарплатных ожиданий с показателем повышения на 9,3%.

По данным «Авито Работы», за первые девять месяцев 2025 года средние предлагаемые доходы маркетологов увеличились на 59% в годовом выражении, до 94,5 тыс. руб. в месяц. Средние зарплатные предложения специалистов по созданию контента в соцсетях выросли на 24%, до 72,2 тыс. руб.