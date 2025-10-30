Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.10.2025 в 08:00

Зарплатные предложения больше всего увеличились в маркетинге, рекламе и СМИ

За девять месяцев рост превысил 20%

Наибольшее увеличение зарплатных предложений в среднем по России за период с января по сентябрь этого года было в отрасли маркетинга, рекламы и СМИ, а также в сфере услуг, IT и финансах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

В отрасли маркетинга, рекламы и СМИ рост зарплатных предложений за указанные период составил 20,4%. На 18,8% выросли средние зарплатные предложения в сфере услуг. Тройку сфер, лидирующих по приросту зарплатных предложений, замыкают IT и финансы (+16,7%).

При этом средние зарплатные ожидания россиян тоже выросли. За девять месяцев года наибольший рост был среди резюме для работы без опыта и составил 12,1%. На 11,9% увеличились зарплатные ожидания в резюме соискателей стажировок. Маркетинг, финансы и IT, замыкают тройку сфер, лидирующих по приросту зарплатных ожиданий с показателем повышения на 9,3%.

По данным «Авито Работы», за первые девять месяцев 2025 года средние предлагаемые доходы маркетологов увеличились на 59% в годовом выражении, до 94,5 тыс. руб. в месяц. Средние зарплатные предложения специалистов по созданию контента в соцсетях выросли на 24%, до 72,2 тыс. руб.

Зарплата
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.