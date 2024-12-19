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18+
19.12.2024 в 09:50

Ретейлеры просят обязать маркетплейсы раскрывать алгоритмы поиска

Представители торговых сетей подготовили отзыв на законопроект о платформенной экономике

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; входят X5 Group, «Магнит», «Лента», «Дикси», Auchan, Metro и другие ретейлеры) подготовила отзыв на законопроект о платформенной экономике, который, в частности, предлагает регулирование деятельности маркетплейсов. Документ направлен главе Минэкономики Максиму Решетникову. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

АКОРТ предлагает включить в законопроект определение «крупной цифровой платформы», занимающей более 20% общего товарооборота на таких площадках. Авторы идеи считают, что это поможет контролировать процесс укрупнения маркетплейсов, сопровождающийся, по их мнению, ухудшением условий для продавцов.

В объединении также предлагают обязать онлайн-платформы раскрывать селлерам алгоритмы поисковых выдач и обеспечить для всех продавцов равные условия. Кроме того, АКОРТ выступает за ограничение санкций, применяемых маркетплейсами к продавцам и операторам пунктов выдачи заказов, и введение опции отмены штрафов при устранении нарушений в течение суток.

В АКОРТ не скрывают, что деятельность офлайн-ретейлеров имеет высокую степень зарегулированности в части работы с поставщиками и антимонопольного воздействия, в отличие от цифровых платформ, у которых таких ограничений нет. По мнению представителей объединения, это дает маркетплейсам значительные конкурентные преимущества.

Ранее «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) попросили не признавать рекламой информацию в карточках товаров и услуг на маркетплейсах и классифайдах.

Поиск маркетплейсы Ретейлеры
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