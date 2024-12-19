Автодилеры просят не относить к рекламе карточки на маркетплейсах

«Российские автомобильные дилеры» (РОАД) попросилc не признавать рекламой информацию в карточках товаров и услуг на маркетплейсах и классифайдах. Соответствующие письма ассоциация направила в правительство и профильные организации, сообщают «Ведомости».

Согласно тексту писем, информацию в карточках товаров на таких площадках некорректно относить к рекламе, так как данные о наименовании, основных свойствах, цене и другие обязательны для предоставления покупателю. Владелец агрегаторов не является рекламораспространителем. Следовательно, карточки товаров и услуг на классифайдах и маркетплейсах не относятся к рекламе.

Однако, если карточки все же будут отнесены к рекламе и на них распространится сбор за интернет-рекламу, эти площадки понесут «существенные дополнительные финансовые затраты». Они отразятся на тарифах площадок, а также на всех участниках рынка, в том числе на автодилерах и на конечных потребителях.

В декабре депутат Госдумы Антон Горелкин заявил о том, что маркетплейсы не будут подпадать под требования закона о взимании сбора за распространение интернет-рекламы, поскольку эти площадки «занимаются продвижением, а не рекламой».

Рекламный характер информация в карточке может приобретать только тогда, когда она визуально выделяется среди всех остальных карточек и стимулирует особый интерес к товару, подтверждают эксперты.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей попросил власти уточнить механизм взимания сбора за интернет-рекламу. В ассоциации опасаются, что сбор в 3% придется уплачивать всем участникам цепочки распространения рекламы, что в итоге скажется на конечной цене товаров и услуг,