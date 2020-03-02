Qiwi займется разработкой решений для ЖКХ

Qiwi решила создать структуру для того, чтобы разрабатывать специальные решения для рынка ЖКХ, пишет издание «Коммерсант». Как говорит представитель группы, компания создала ООО «Биллинг Онлайн Решения», которое находится в Екатеринбурге.

Новую структуру будет возглавлять руководитель департамента развития электронных и онлайн-сервисов группы Денис Грибков. Компания планирует развивать продукты на базе купленного программного кода российской компании разработчика ООО «Биллинг Онлайн» и системы «Открытый город», принадлежащей ГК FIX.

Qiwi планирует предлагать организациям в сфере ЖКХ автоматизированные сервисы для создания и ведения базы лицевых счетов, учета жилищных услуг и коммунальных ресурсов, приема заявок диспетчеризации на муниципальном уровне и организации приема и управления платежами.