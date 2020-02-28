Стартовала продажа билетов на V Национальный Рекламный Форум

В ноябре 2020 года в Москве состоится Национальный Рекламный Форум, который объединит более 4,5 тыс. участников и 400 спикеров. Мероприятие станет ключевым индустриальным событием бизнес-осени, комплексно охватывающим весь спектр вопросов рекламного рынка и демонстрирующим экспертизу международного уровня.
Под эгидой юбилейного Форума пройдет несколько масштабных мероприятий:
- стратегические и рабочие сессии Национального Рекламного Форума;
- конференция по интерактивной рекламе MIXX Russia;
- Международный фестиваль рекламы Red Apple;
- церемония награждения ТОП-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций.
Пятый Национальный Рекламный Форум представит индустриальные решения в ответ глобальным вызовам нового десятилетия. В этом году для работы более 60 сессий приглашены эксперты со всего мира. Мероприятие обеспечит взаимодействие ведущих российских и зарубежных профессионалов.
Масштабное количество привлекаемых экспертов обусловлено важными юбилейными датами: пятая церемония награждения MIXX Russia, проведение тридцатого международного фестиваля рекламы Red Apple, десятилетие IAB Russia.
Формирование единой экосистемы и трансформация медиакоммуникационной отрасли обусловили развитие инструментария, регламентирующего деятельность различных сегментов рынка.
Выставка рекламных технологий представит первые разработанные продукты и потенциал развития всей индустрии. Запуск демонстрационного пространства претендует стать местом обсуждения важных бизнес-задач.
Подробности — на официальном сайте.
Приобрести билеты можно по ссылке.