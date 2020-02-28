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28.02.2020 в 16:50

Стартовала продажа билетов на V Национальный Рекламный Форум

В этом году для работы более 60 сессий приглашены эксперты со всего мира

В ноябре 2020 года в Москве состоится Национальный Рекламный Форум, который объединит более 4,5 тыс. участников и 400 спикеров. Мероприятие станет ключевым индустриальным событием бизнес-осени, комплексно охватывающим весь спектр вопросов рекламного рынка и демонстрирующим экспертизу международного уровня.

Под эгидой юбилейного Форума пройдет несколько масштабных мероприятий:

Пятый Национальный Рекламный Форум представит индустриальные решения в ответ глобальным вызовам нового десятилетия. В этом году для работы более 60 сессий приглашены эксперты со всего мира. Мероприятие обеспечит взаимодействие ведущих российских и зарубежных профессионалов.

Масштабное количество привлекаемых экспертов обусловлено важными юбилейными датами: пятая церемония награждения MIXX Russia, проведение тридцатого международного фестиваля рекламы Red Apple, десятилетие IAB Russia.

Формирование единой экосистемы и трансформация медиакоммуникационной отрасли обусловили развитие инструментария, регламентирующего деятельность различных сегментов рынка.

Выставка рекламных технологий представит первые разработанные продукты и потенциал развития всей индустрии. Запуск демонстрационного пространства претендует стать местом обсуждения важных бизнес-задач.

Подробности — на официальном сайте.
Приобрести билеты можно по ссылке.

Партнерский материал
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