«Пятёрочка» и Contrapunto превратили Смешариков в супергероев в новой рекламной кампании

«Пятёрочка» и Contrapunto запустили рекламную кампанию в поддержку моментальной акции, в преддверии фильма «Смешарики сквозь вселенные».
В центре ролика — новые версии знакомых персонажей со сверхспособностями. По стилистике видео напоминает эдит по супергеройскому кино: динамичный монтаж, фонк, яркие персонажи и много экшена. Такой подход должен подчеркнуть главное отличие акционной коллекции — помимо знакомых героев «Смешариков», в нее вошли их суперверсии.
Команда Contrapunto:
Большое счастье — поработать с людьми, которые делают наш любимый мультфильм. В агентстве много фанатов! Наша любимая деталь ролика — Копатыч, пропевающий слоган «Пятёрочки», — родилась абсолютно случайно на озвучке и сразу же вошла в ролик. Такое бывает, когда команда получает удовольствие от работы, — и мы его получили
В коллекцию вошли 20 персонажей, десять из них — специально разработанные для «Пятерочки» суперверсии знакомых героев. У новых персонажей появились собственные характеры, костюмы и игровые особенности.
В ролике показаны способности супергероев: Крош развивает суперскорость, Лосяш управляет пространством, Пин летает на киберкрыльях, а Бараш получает суперсилу.
Александр Зарщиков, генеральный продюсер Filmway Production:
Создавать супергероев из Смешариков — задача, от которой у любого продакшна загорятся глаза. И, конечно, большая ответственность. В итоге получилось удержать необходимый баланс: динамика и монтаж ролика отсылают к супергеройскому кино, но при этом ни один персонаж не теряет свою узнаваемую интонацию.
По словам команды «Пятерочки», в кампании было важно сохранить узнаваемость вселенной «Смешариков» и одновременно показать ее новым зрителям.
Команда «Пятёрочки»:
«Смешарики» — по-настоящему культовая вселенная, объединяющая поколения. Нам было важно сохранить эту связь и дать возможность каждому найти в коллекции что-то свое: кому-то любимого героя из детства, а кому-то — возможность познакомиться с ними впервые. Для нас это и есть эмоциональный ритейл: создавать поводы, которые остаются с покупателем не только в момент покупки. И, конечно, мы сами с нетерпением ждали запуска, чтобы начать собирать коллекцию.
Состав творческой группы:
«Пятёрочка» (клиент):
Директор по стратегическому маркетингу: Андрей Егоров
Руководитель управления трейд-маркетинга: Марина Рождественская
Руководитель направления накопительных и моментальных программ: Анна Андреева
Менеджер маркетинговых акций: Анастасия Щеголева
Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Яна Лютаревич
Руководитель направления бренд-коммуникаций: Яна Маликова
Менеджер по бренд-маркетингу: Людмила Киселева
Менеджер направления бренд-коммуникаций: Дмитрий Корнеев
Contrapunto (агентство):
Креативный директор: Кристина Денина
Старший копирайтер: Елена Чернюк
Арт-директор: Арина Гаврюшкина
Продюсер: Мария Волчук
Директор отдела по работе с клиентами: Виктория Канина
Старший менеджер по работе с клиентами: Юлия Козлова
Директор по стратегическому планированию: Анастасия Чулюкова
Старший менеджер по стратегическому планированию: Ирина Ни
Filmway (Продакшен):
Продюсеры: Александр Зарщиков, Ксения Сухенко, Игорь Гринев, Анастасия Тулумджан
Режиссер: Артем Щербаков
Оператор: Аркадий Чистяков
Художник постановщик: Григорий Пушкин
Пост-продакшен продюсер: Павел Чугунов
Анимационная студия Petrick:
CG супервайзеры: Дмитрий Синдяков, Олег Кулинич
CG супервайзер на площадке: Роман Константинов
Креативный директор: Миша Петрик
Продюсер: Наташа Мацота
Ассистент продюсера: Анна Комоза
Исполнительный продюсер: Полина Фуфарова
Исполнительный директор: Надя Петрик
Матчмув: Максим Виноградов
3D моделинг: Василий Юферев
3D лейаут: Дмитрий Синдяков
Клинап, композитинг: Антон Цветков, Артём Штенн
Группа компаний РИКИ:
Продюсер проекта «Смешарики»: Татьяна Павлова
Менеджер специальных проектов: Анна Ханина
Директор анимационной студии «Петербург»: Ольга Матвеева
Технический директор студии: Олег Муранов
Менеджер проекта: Дарья Сибагатуллина
AI generalist, аниматор, композер: Анна Сынгаевская