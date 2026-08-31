«Пятёрочка» и Contrapunto превратили Смешариков в супергероев в новой рекламной кампании

«Пятёрочка» и Contrapunto запустили рекламную кампанию в поддержку моментальной акции, в преддверии фильма «Смешарики сквозь вселенные».

В центре ролика — новые версии знакомых персонажей со сверхспособностями. По стилистике видео напоминает эдит по супергеройскому кино: динамичный монтаж, фонк, яркие персонажи и много экшена. Такой подход должен подчеркнуть главное отличие акционной коллекции — помимо знакомых героев «Смешариков», в нее вошли их суперверсии.

Команда Contrapunto: Большое счастье — поработать с людьми, которые делают наш любимый мультфильм. В агентстве много фанатов! Наша любимая деталь ролика — Копатыч, пропевающий слоган «Пятёрочки», — родилась абсолютно случайно на озвучке и сразу же вошла в ролик. Такое бывает, когда команда получает удовольствие от работы, — и мы его получили

В коллекцию вошли 20 персонажей, десять из них — специально разработанные для «Пятерочки» суперверсии знакомых героев. У новых персонажей появились собственные характеры, костюмы и игровые особенности.

В ролике показаны способности супергероев: Крош развивает суперскорость, Лосяш управляет пространством, Пин летает на киберкрыльях, а Бараш получает суперсилу.

Александр Зарщиков, генеральный продюсер Filmway Production: Создавать супергероев из Смешариков — задача, от которой у любого продакшна загорятся глаза. И, конечно, большая ответственность. В итоге получилось удержать необходимый баланс: динамика и монтаж ролика отсылают к супергеройскому кино, но при этом ни один персонаж не теряет свою узнаваемую интонацию.

По словам команды «Пятерочки», в кампании было важно сохранить узнаваемость вселенной «Смешариков» и одновременно показать ее новым зрителям.

Команда «Пятёрочки»: «Смешарики» — по-настоящему культовая вселенная, объединяющая поколения. Нам было важно сохранить эту связь и дать возможность каждому найти в коллекции что-то свое: кому-то любимого героя из детства, а кому-то — возможность познакомиться с ними впервые. Для нас это и есть эмоциональный ритейл: создавать поводы, которые остаются с покупателем не только в момент покупки. И, конечно, мы сами с нетерпением ждали запуска, чтобы начать собирать коллекцию.

Состав творческой группы:

«Пятёрочка» (клиент):

Директор по стратегическому маркетингу: Андрей Егоров

Руководитель управления трейд-маркетинга: Марина Рождественская

Руководитель направления накопительных и моментальных программ: Анна Андреева

Менеджер маркетинговых акций: Анастасия Щеголева

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Яна Лютаревич

Руководитель направления бренд-коммуникаций: Яна Маликова

Менеджер по бренд-маркетингу: Людмила Киселева

Менеджер направления бренд-коммуникаций: Дмитрий Корнеев

Contrapunto (агентство):

Креативный директор: Кристина Денина

Старший копирайтер: Елена Чернюк

Арт-директор: Арина Гаврюшкина

Продюсер: Мария Волчук

Директор отдела по работе с клиентами: Виктория Канина

Старший менеджер по работе с клиентами: Юлия Козлова

Директор по стратегическому планированию: Анастасия Чулюкова

Старший менеджер по стратегическому планированию: Ирина Ни

Filmway (Продакшен):

Продюсеры: Александр Зарщиков, Ксения Сухенко, Игорь Гринев, Анастасия Тулумджан

Режиссер: Артем Щербаков

Оператор: Аркадий Чистяков

Художник постановщик: Григорий Пушкин

Пост-продакшен продюсер: Павел Чугунов

Анимационная студия Petrick:

CG супервайзеры: Дмитрий Синдяков, Олег Кулинич

CG супервайзер на площадке: Роман Константинов

Креативный директор: Миша Петрик

Продюсер: Наташа Мацота

Ассистент продюсера: Анна Комоза

Исполнительный продюсер: Полина Фуфарова

Исполнительный директор: Надя Петрик

Матчмув: Максим Виноградов

3D моделинг: Василий Юферев

3D лейаут: Дмитрий Синдяков

Клинап, композитинг: Антон Цветков, Артём Штенн

Группа компаний РИКИ:

Продюсер проекта «Смешарики»: Татьяна Павлова

Менеджер специальных проектов: Анна Ханина

Директор анимационной студии «Петербург»: Ольга Матвеева

Технический директор студии: Олег Муранов

Менеджер проекта: Дарья Сибагатуллина

AI generalist, аниматор, композер: Анна Сынгаевская