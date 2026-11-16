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16.11.2026 в 08:20

Okko потребовал от «Матч ТВ» еще 168 млн рублей

Это второй иск онлайн-кинотеатра к телеканалу за месяц

ООО «Окко», управляющее онлайн-кинотеатром Okko, подало новый иск к ООО «НСТ» — юридическому лицу телеканала «Матч ТВ». Сумма требований составляет 168 млн руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Третьим лицом в споре указано АО «Телеспорт Груп». Категория разбирательства — экономические споры по гражданским правоотношениям.

Это уже второй иск Okko к «Матч ТВ» за последнее время. В октябре 2026 года онлайн-кинотеатр подал заявление к телеканалу на 84 млн руб. Таким образом, сумма новых требований вдвое превышает предыдущую.

Ранее Okko и «Телеспорт Груп» конфликтовали из-за трансляций матчей Евро-2024. Онлайн-кинотеатр приобрел эксклюзивные права на турнир, однако квалификационные матчи показывал «Матч ТВ». Okko обвинил «Телеспорт Груп» в нарушении договора о предоставлении сигнала трансляций.

Весной 2024 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск Okko к «Телеспорт Груп», посчитав приостановку договора обоснованной. Осенью того же года апелляционная инстанция признала действия «Телеспорт Груп» незаконными.

Юлия Топольская
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