Суд взыскал с «Самолета» 4,6 млн рублей в пользу еще одного рекламного агентства

Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Самолет-Недвижимость МСК» в пользу нижегородского рекламного агентства «Нараторс» 4,64 млн руб. В эту сумму вошли задолженность за оказанные услуги в размере 3,66 млн руб. и неустойка — 976,7 тыс. руб.

Первоначально «Нараторс» требовала взыскать с компании 10,23 млн руб. Однако в ходе разбирательства истец уменьшил сумму требований после частичного погашения задолженности ответчиком. В итоге суд рассматривал иск на 4,64 млн руб. и удовлетворил его полностью.

Стороны заключили договор об оказании услуг в январе 2025 года. По его условиям «Самолет-Недвижимость МСК» должно было оплачивать услуги в течение 30 рабочих дней после подписания актов. Однако компания допустила просрочку по нескольким платежам.

Ответчик просил снизить неустойку, но суд отказал, посчитав ее соразмерной последствиям нарушения обязательств.

Напомним, ранее суд взыскал с «Самолета» почти 320 млн руб. в пользу Realweb и 284 млн руб. в пользу 2R-Media. Судебные споры с кредиторами происходят на фоне финансовых трудностей группы «Самолет». В сентябре ФНС подала заявление о банкротстве отдельных юрлиц, входящих в группу.