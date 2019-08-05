Суверенный Рунет, цифровой профиль и онлайн-продажа лекарств: обзор значимых законов для рекламной индустрии

Анна Овчинникова, Head of Legal Department Dentsu Aegis Network Russia & CIS, рассмотрела наиболее важные для рынка медиа, рекламы и digital законодательные инициативы, проанализировав суть изменений и их влияние на бизнес. Обзор охватывает законы и законопроекты, которые были приняты или внесены на рассмотрение в первом полугодии 2019 года.

Законодательные нововведения в digital

Вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

Идентификация в мессенджерах будет осуществляться по номеру телефона. Сервисы должны проверять номера пользователей через операторов связи за 20 минут. Согласно закону, мессенджер не должен допускать передачу сообщений пользователями, которые не прошли проверку. Пользователю придется пройти идентификацию повторно, если он изменит информацию о себе или использует другой номер.

В законе не уточняется, распространяется ли обязательная идентификация на новую регистрацию в мессенджере или затронет и текущих пользователей тоже. Сотовый оператор также должен вносить в свою базу данных информацию о том, каким приложением пользуется абонент и уникальный код идентификации.

Статус: закон вступил в силу с 5 мая 2019 года.

Принят закон о «суверенном Рунете»

Принятые поправки в закон «О связи» и закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» направлены на обеспечение безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России. При возникновении риска его ограничения или отключения Роскомнадзор возьмет управление на себя и будет фильтровать интернет-трафик через специальные системы блокировки, которые будут бесплатно предоставлены операторам связи.

Операторы должны будут выполнять прямые указания Роскомнадзора. Перечень потенциальных угроз российскому сегменту интернета, регламент обнаружения этих угроз и меры по их устранению еще предстоит утвердить Правительству.

Влияние закона на рынок digital-рекламы на данный момент сложно прогнозировать, поскольку не до конца понятна его практическая реализация. В нем большое количество отсылок к подзаконным актам, которых еще нет.

Статус: закон вступит в силу 1 ноября 2019 года.

В Гражданский Кодекс введено понятие цифровых прав

Правовая сущность «цифрового права» приближается к сущности ценной бумаги. Под таким правом предлагается понимать совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), которая удостоверяет права на объекты гражданских прав. При этом цифровое право может удостоверить только права на вещи, иное имущество, результаты работ, оказание услуг, исключительные права.

Статус: изменения вступают в силу 01 октября 2019 года.

Увеличены штрафы за нарушения в области персональных данных

Невыполнение обязанности по хранению персональных данных на территории России предлагается выделить в отдельный состав правонарушений и установить штрафы. До 500 тысяч рублей для должностных лиц (за повторное нарушение от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей), до 6 млн рублей — для юрлиц (за повторное нарушение до 18 млн рублей).

Статус: рассмотрение законопроекта, внесенного в Государственную Думу, в первом чтении.

Планируется введение цифрового профиля и электронного удостоверения личности

Законопроект должен создать условия для развития цифровой экономики в России и сформулировать принципы регулирования вопросов дистанционной идентификации граждан. Предлагается ввести правовой институт «цифрового профиля», доступ к которому будет возможен через электронное удостоверение личности гражданина.

Цифровой профиль будет хранить информацию в виде ссылок на юридически значимые записи в информационных системах государственных органов и организаций (например, налоговой службы).

Законопроект носит рамочный характер, в нем не прописан порядок получения сведений с использованием цифрового профиля. Также не указано, как гражданин может давать согласие на использование данных или на оказание ему услуг с применением этой системы.

Статус: внесен в Государственную Думу.

Все виды компьютерных программ и мобильных приложений предлагается отнести к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности

На данный момент к объектам охраняемых результатов интеллектуальной деятельности относятся только программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ).

Статус: не внесен в Государственную Думу.

Регулирование рекламной отрасли

ФАС высказалась о рекламе систем нагревания табака

Реклама систем нагревания табака до сих пор остается в «серой» зоне. Традиционные СМИ ее не размещают, руководствуясь своей редакционной политикой. В интернете такая реклама иногда встречается.

В начале июля ФАС озвучила свою позицию о легитимности рекламы систем нагревания табака, однако подтверждающее письмо на сайте ведомства отсутствует.

Статус: Пока ФАС выразила устную позицию.

Законопроект о возобновлении рекламы пива во время трансляций «забуксовал» в Госдуме

Госдума продолжает рассматривать возможность возобновления рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в телепрограммах во время трансляций спортивных соревнований и на специализированных телеканалах после 1 января 2019 года. Ранее запрет на рекламу пива был временно снят из‑за проведения в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Теперь планируется также разрешить и размещение рекламы пива в периодических печатных изданиях.

Статус: принят Государственной Думой в первом чтении, дальнейшее рассмотрение отложено на неопределенный срок.

В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы детских смесей как заменителей грудного молока

Изменения предлагается внести в закон «О рекламе» в части рекламы продуктов детского питания и запретить рекламу детских смесей в СМИ за исключением специализированных медицинских изданий и мероприятий. Производители детских смесей в частности на телерекламу потратили 740 млн рублей (без НДС) в 2018 году, что составляет 0,4% от всего телерекламного рынка.

Статус: предварительное рассмотрение в Государственной Думе. Вступление закона в силу предполагается с 1 января 2020 года.

Законодательные изменения в торговле

В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению законопроекта, разрешающего розничную продажу лекарств в интернете

Новая версия законопроекта сдвигает запуск дистанционной продажи лекарств на 1 января 2020 года. Продавать лекарства онлайн смогут аптечные и ветеринарные аптечные организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность и розничную продажу лекарств, в том числе дистанционным способом. При этом у них должно быть не более одного сайта в интернете.

Как и предлагалось в первой версии законопроекта, продавать дистанционно разрешат только те препараты, которые отпускаются без рецепта. Интернет-торговля лекарствами будет доступна не во всех регионах — это будет разрешено в городах федерального значения: Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе в границах муниципального района или городского округа субъекта.

Одно из наиболее дискуссионных предложений в законопроекте ко второму чтению касается доставки лекарств. Купленные в интернете лекарства, по предложению профильного комитета Госдумы, смогут доставлять только «специалисты с фармацевтическим или медицинским (ветеринарным) образованием».

Статус: принят Государственной Думой в первом чтении.

Возможность торговать алкоголем и табачными изделиями планируют оставить только для специализированных магазинов

Законопроект устанавливает новое правило, согласно которому розничная торговля алкогольной продукцией и табачными изделиями будет осуществляться только в специализированных магазинах (для лиц, достигших 18 лет). В ночное время магазины работать не будут, так как торговля только табачной продукцией в это время заведомо нерентабельна, как подчеркнул автор инициативы.

Статус: предварительное рассмотрение в Государственной Думе. В случае принятия, закон может вступить в силу уже 1 января 2020 года.

Инициативы касательно детского контента в интернете

Госдума рассмотрит изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Предлагается ввести обязательную возрастную классификацию и маркировку аудиовизуальных сервисов, видео- и компьютерных игр для детей.

Статус: предварительное рассмотрение в Государственной Думе.

Предлагается увеличить штрафы за нарушение правил распространения информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей

За нарушения штрафы составят от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Авторы проекта предлагают также усилить ответственность за публикацию в интернете информации «о привлечении детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью»: от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, юридических лиц — от 40 тысяч до 60 тысяч рублей.

Статус: рассмотрение в Государственной Думе в первом чтении.