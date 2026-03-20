20.03.2026 в 10:40

Путин призвал сократить избыточные административные барьеры, мешающие бизнесу

Проверки предприятий заменят профилактическими мерами при сохранении оптимального контроля

5

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость снижения избыточных административных барьеров, мешающих деятельности бизнеса. По его словам, это важно для обеспечения экономического суверенитета и стабильной деятельности промышленности, включая малые и средние предприятия. Слова президента приводит ТАСС

Особое внимание уделяется защите прав предпринимателей. Надзорные органы уже внедрили риск-ориентированный подход, при котором проверки компаний без нарушений заменяются профилактическими мерами.

По словам президента, риск-ориентированная модель позволила существенно сократить количество инспекций, ранее тормозивших развитие бизнеса. При этом Владимир Путин отметил, число проверок предпринимателей должно оставаться «оптимальным».

Ранее президент поручил правительству обеспечить введение в 2026 году переходного периода для малых и микропредприятий по выбору оптимального режима налогообложения.

Обсудить с другими читателями:
Бизнес
другие материалы
