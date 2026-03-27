Путин поддержал идею добровольных взносов бизнеса в пользу государства

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг ранее публиковавшуюся в СМИ информацию о якобы предложении Владимира Путина бизнесу перечислять средства на нужды СВО. Песков подчеркивает, что президент лишь поддержал инициативу одного из участников закрытой встречи о добровольных взносах государству. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Пескова, сообщения о том, что инициатива исходила от главы государства, не соответствуют действительности. Он также опроверг информацию о том, что идея принадлежала главе «Роснефти» Игорю Сечину, и подчеркнул: в ходе встречи не звучало предложения направить деньги именно на нужды СВО.

Как уточнил представитель Кремля, вопрос о крупном добровольном взносе в пользу государства поднял один из участников встречи. По его словам, это было личное и семейное решение предпринимателя. Свою позицию он объяснил тем, что многие участники встречи начинали бизнес в 1990-х годах, и на раннем этапе этот процесс в той или иной степени был связан с государством. Именно поэтому, отметил Песков, часть предпринимателей считает для себя правильным делать подобные взносы.

На вопрос журналистов о том, кто именно выступил с этим предложением, Песков отвечать не стал. Он пояснил, что встреча была закрытой, поэтому ее детали не раскрываются.

Накануне Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. После мероприятия, как писали СМИ, президент провел закрытую встречу с представителями бизнеса.

