19.03.2026 в 19:00

В Госдуме предложили обязать застройщиков выполнять обещания из рекламы

Закон может закрепить право на возмещение убытков для дольщиков, пострадавших от ложной рекламы

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесли в Госдуму законопроект, регулирующий рекламу объектов долевого строительства, сообщает ТАСС.

Согласно документу, реклама не может содержать сведения о социальной, транспортной или иной инфраструктуре, строительство которой не предусмотрено проектной документацией или не обеспечено обязательствами застройщика. Также запрещается указывать характеристики объектов, не соответствующие проектам: площадь, отделку, техническое оснащение, вид из окна, визуализацию интерьеров и придомовой территории.

Законопроект вводит требования к информации о цене и платежах: в рекламе нельзя указывать размер ежемесячного платежа без полной стоимости объекта, условий и срока рассрочки или кредитования. Участники долевого строительства, пострадавшие от недостоверной рекламы, получат право на возмещение убытков.

Напомним, что ранее застройщики начали адаптировать названия жилых проектов под требования закона о русском языке. Русификация проходит через транслитерацию и транскрипцию, изменения затрагивают сайты, вывески и рекламные материалы.

Госдума Реклама застройщики «Новые люди»
