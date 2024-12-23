Путешествия в выходные дни составили 40% от всех турпоездок по России

В 2024 году 40% путешествий от общего числа внутренних туров россиян пришлись на поездки в выходные дни. Лидирующим направлением — с наибольшей долей таких мини-туров — стала Карачаево-Черкесская Республика. Около половины (53%) посещений региона проходили в период с пятницы по воскресенье и захватывали минимум одну ночевку. Таковы данные совместного исследования специалистов сервиса бронирования отелей МТС Travel и Минэкономразвития. Его результаты публикует ТАСС.

Как отмечают авторы отчета, главными точками притяжения туристов в республике стали село Архыз и поселок Домбай, вблизи которых расположены одноименные горнолыжные курорты. На второй строчке по количеству поездок в выходные расположились Владимирская область и Республика Адыгея (52%). Во Владимирской области особой популярностью у путешественников пользуются города Золотого кольца — Владимир и Суздаль. В Адыгею туристы едут, чтобы познакомиться с природой Северного Кавказа.

По данным исследования, в число востребованных направлений для поездок выходного дня также попали Калужская и Тульская области. Половина поездок в эти регионы совершалась с пятницы по воскресенье. Кроме того, россияне часто выбирают для коротких путешествий Новгородскую, Ярославскую, Тверскую и Нижегородскую области, а также Республику Марий Эл. В целом количество путешествий выходного дня в России в уходящем году увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим годом.

В абсолютном количестве поездок на выходные первое место традиционно занимают Москва и Московская область с долей 13% от всех путешествий выходного дня. В топ также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (с долей 8%) и Краснодарский край (5%). Однако поездок, совершенных с пятницы по воскресенье, от общего количества посещений на эти регионы приходится меньше. Так, 46% туров в Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришлось на выходные дни, в Москву и Московскую область — 43%, в Краснодарский край — 21%.