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18.06.2026 в 13:10

«Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей

Почему ситуативы в России еще работают, где искать инфоповоды и как создать идеи, которые выходят за рамки разовой реакции

На прошлой неделе в соцсетях завирусилось видео с необычной коммунальной техникой: по Москве ездили небольшие городские роверы «пухососы» и собирали тополиный пух. Одни приняли ролик за новость, другие заподозрили нейросети, третьи начали спорить о том, сколько такие устройства могли бы стоить городскому бюджету.

Проект оказался креативным экспериментом агентства Out Digital. Однако интерес к ролику объясняется не только качеством исполнения. История с «пухососами» показала, что хороший ситуатив по-прежнему способен превратиться из шутки в самостоятельный инфоповод, который аудитория начинает развивать без участия автора.

Sostav поговорил с командой Out Digital о том, почему ситуативы до сих пор работают, где искать инфоповоды и какие форматы сегодня привлекают внимание аудитории.

От идеи до вирусного эффекта

На самом деле история началась задолго до публикации ролика.

Роман Зарипов, CEO Out Digital:

Два года назад, когда нейросети еще не умели генерировать все подряд по одному запросу, мы в Out Digital решили поэкспериментировать с 3D-графикой. Хотелось придумать что-то, что заставило бы человека на секунду остановиться и задуматься: «Подождите, а это вообще настоящее?» План был простой. Взять что-то знакомое любому москвичу, скрестить это с проблемой, которая каждый год раздражает миллионы людей, и добавить немного народной злости вроде: «Да вы в этой Москве совсем зажрались».

Отправной точкой стало простое наблюдение: каждое лето город сталкивается с тополиным пухом. Команда решила соединить знакомую городскую проблему с абсурдно-логичным решением и создать объект, который выглядел бы достаточно реалистично, чтобы вызвать сомнения.

Так появился «пухосос» — городской ровер для уборки пуха.

Дарья Касторная, арт-директор Out Digital:

На этапе разработки мы потратили немало времени не только на саму идею, но и на внешний вид ровера. Каким должен быть городской помощник — футуристичным или скорее утилитарным? Нужны ли ему оранжевые мигалки, как у коммунальной техники, или он должен напоминать робота-доставщика? Стоит ли делать отсылку к знаменитым пылесосам Dyson? Перебрав десятки вариантов, мы остановились на дизайне, который выглядел бы максимально реалистично в городской среде.

«Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей «Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей «Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей «Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей «Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей «Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей
«Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей «Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей

Для ролика агентство сняло реальные кадры Москвы, создало 3D-модели и интегрировало технику в живую съемку. Но публикацию пришлось отложить: к моменту завершения работы сезон тополиного пуха уже закончился.

Ролик дождался своего момента только спустя несколько сезонов — когда тема снова оказалась в центре внимания.

«Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей «Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей «Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей «Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей «Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей «Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей «Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей «Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей «Пухососы»: креативный эксперимент, в который поверили тысячи людей

После публикации пользователи начали не только обсуждать видео, но и проверять его достоверность. Вопрос «это реально или нет?» стал частью вирусного эффекта. Ролик разошелся по Telegram-каналам, СМИ и соцсетям, а сам «пухосос» превратился из рекламного эксперимента в самостоятельный инфоповод.

Почему ситуативы продолжают работать?

Главная ценность ситуатива — способность встроиться в разговор, который уже ведет аудитория.

Когда бренд, блогер или медиа реагируют вовремя, они становятся участниками общей дискуссии. Такой контент сокращает дистанцию между автором и аудиторией и создает ощущение общего опыта.

Виталия Томанова, директор по развитию бизнеса Out Digital:

Для России это особенно актуально: потому что пространство общих впечатлений в последние годы стало заметно уже. Многие привычные поводы, вокруг которых раньше собиралось внимание, исчезли, изменились или перестали быть по-настоящему общими для всех.

Поэтому у нас очень плотная культура обсуждения новостей, мемов, бытовых абсурдов и социальных перекосов. Один инфоповод может за несколько часов пройти путь от Telegram-канала до семейного чата, от локального мема до федеральных новостей.

По мнению экспертов, именно поэтому сегодня особенно хорошо работают идеи, связанные с узнаваемыми бытовыми ситуациями, локальными особенностями и коллективным опытом.

Где искать инфоповоды

Инфоповоды условно можно разделить на две категории: запланированные и незапланированные. К первым относятся праздники, спортивные события, премьеры фильмов, релизы игр и другие события, дата которых известна заранее. Они позволяют подготовить более сложные механики, спецпроекты или визуальные решения. Ко второй категории относятся новости, мемы, скандалы и неожиданные события. Здесь ключевую роль играет скорость реакции: окно возможностей может составлять от нескольких часов до нескольких дней.

Кейс «пухососов» относится к первой категории. Хотя тополиный пух появляется ежегодно, команда дождалась момента, когда тема вновь стала массово обсуждаться.

Где искать инфоповоды:

  • в новостных Telegram-каналах;
  • в тематических каналах конкретной категории;
  • в TGStat и мониторинге упоминаний;
  • в X, TikTok, а затем и Reels, если тема массовая или визуальная;
  • в календарях инфоповодов;
  • в комментариях и пользовательских обсуждениях;
  • в профессиональных чатах и сообществах;
  • в собственной жизни аудитории.

По мнению агентства, важно выстроить не просто «мониторинг трендов», а систему. Например, общий чат или пространство, куда команда скидывает новости, мемы, странные находки и обновления платформ. Плюс отдельные ветки внутри проектных чатов, где команда быстро штурмит: подходит ли инфоповод бренду, есть ли в нем потенциал, что можно сказать от лица конкретного клиента.

Важный момент: искать нужно не сам мем, а напряжение под ним. Работает обычно то, что находится глубже: раздражение, социальная неловкость, бытовой абсурд, коллективная усталость, зависть, узнавание, желание поверить во что-то невозможное.

Почему появляются «недошутки»

Не каждый ситуативный пост становится вирусным. Часто бренды реагируют на событие формально — просто потому, что оно находится в повестке.

Среди наиболее распространенных ошибок:

  • слишком поздняя реакция;
  • повторение уже существующих шуток без нового взгляда;
  • попытка использовать тональность, нехарактерную для бренда;
  • работа с инфоповодом, не связанным с аудиторией;
  • игнорирование контекста и чувствительности темы.

По мнению команды Out Digital, сильный ситуатив строится на трех составляющих: скорости, точности и дополнительной ценности для аудитории.

Какие форматы работают сегодня

Если раньше бренду часто хватало удачного текста или изображения, то сегодня аудитория охотнее вовлекается в контент, который становится самостоятельным объектом обсуждения.

  • Гиперреальность

Именно сейчас, на фоне стремительного развития генеративного контента, этот тренд стал особенно заметным. Аудитория сталкивается с изображениями и видео, про которые невозможно с первого взгляда понять, созданы они человеком, нейросетью или действительно существуют в реальности. В кейсе с «пухососами» это стало одной из главных причин обсуждения: в комментариях и публикациях люди бесконечно спорили, ИИ это или нет, существует ли такая техника на самом деле. Сам факт проверки реальности объекта стал частью вирусного эффекта.

  • Сюр и абсурд

Пользователи ежедневно сталкиваются с огромным объемом контента, поэтому традиционные приемы работают все хуже.

Дополнительное влияние оказывает культура метаиронии и абсурда, особенно заметная среди молодой аудитории. Именно поэтому внимание все чаще получают идеи, балансирующие между логикой и намеренной нелепостью.

  • Контент как конструктор

Сегодня успешный ситуатив редко заканчивается публикацией бренда.

Лучшие идеи становятся основой для пользовательских шуток, мемов, ремиксов и новых интерпретаций. Когда аудитория начинает самостоятельно развивать историю, ситуатив получает вторую жизнь.

  • Экспертность

Современный инфоповод может выйти далеко за пределы развлекательного контента.

Историю про «пухососов» обсуждали не только мемные сообщества. Например, «Грамота.ру» разобрала новое слово с точки зрения языка, а Mash попытался оценить стоимость подобных устройств, если бы они существовали в реальности.

Где сегодня рождаются ситуативы

Первые сигналы новых трендов по-прежнему часто появляются в X (бывший Twitter), TikTok и Threads (сервис принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ). Однако в России ключевым ускорителем распространения остается Telegram, где новости, мемы и необычные кейсы способны за несколько часов выйти за пределы своей первоначальной аудитории.

Главный показатель успешного ситуатива сейчас — способность идеи выйти за пределы первоначальной публикации. По-настоящему сильные кейсы начинают жить собственной жизнью: пользователи пересылают их друг другу, спорят об их достоверности, придумывают продолжения и адаптируют под новые контексты. Поэтому задача бренда сегодня — не просто отреагировать на инфоповод быстрее конкурентов, а создать образ или идею, которые аудитории захочется присвоить и развивать дальше. История с «пухососами» показала, что иногда таким объектом обсуждения может стать даже несуществующая коммунальная машина, в реальность которой людям хочется поверить.

Ситуативный маркетинг Out Digital пухососы
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