Publicis Groupe завершила приобретение LiveRamp

Publicis Groupe завершила приобретение платформы для совместной работы с данными LiveRamp. Объединив ее технологии с решениями Epsilon в области идентификации пользователей, рекламная группа намерена создать инфраструктуру на базе искусственного интеллекта для роста бизнеса клиентов.

Решение позволит компаниям объединять и обогащать собственные данные, запускать кампании на разных медиаплатформах, персонализировать контент и оценивать результаты. При этом клиенты сохранят контроль над своими данными и аналитическими выводами, полученными с помощью ИИ.

Сделка расширяет присутствие Publicis за пределами традиционных рекламных и маркетинговых услуг и укрепляет ее позиции в сфере технологической трансформации бизнеса.

Новая платформа будет интегрирована с другими направлениями группы, включая технологический консалтинг, платформу Marcel, а также креативные, медийные, инфлюенс- и коммерческие сервисы. В основе решения — объединение платформы LiveRamp для совместной работы с данными и технологий Epsilon по управлению идентификацией. Это позволит клиентам обогащать собственные данные дополнительными атрибутами и использовать их для взаимодействия с потенциальными покупателями.

В Publicis заявили, что после приобретения LiveRamp сохранит свою идентичность, корпоративную культуру и нейтральность.

Ранее сообщалось, что США выдвинули условия для сделки Publicis и LiveRamp. В частности, в течение пяти лет Publicis должна обеспечить конкурентам недискриминационный доступ к сервисам LiveRamp и ограничить доступ к данным ее клиентов.