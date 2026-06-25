Publicis Groupe раскритиковала ажиотаж вокруг ИИ в рекламной индустрии

На фестивале Cannes Lions французский рекламный холдинг Publicis Groupe выступил с критикой завышенных обещаний, которые агентства дают клиентам, продвигая решения на основе искусственного интеллекта. Вместо презентации новых технологий компания представила сатирический ролик «False Promises» («Неверные обещания»), посвященный проблемам ИИ.

Глава Publicis Groupe Arthur Sadoun заявил, что проблема заключается не в самом искусственном интеллекте, а в том, как его возможности преподносятся рынку. По его словам, многие агентства обещают клиентам быстрый рост эффективности, снижение затрат и другие результаты, которые на практике не всегда достижимы.

В компании считают, что индустрия слишком увлеклась демонстрацией потенциала ИИ вместо доказательства его реальной бизнес-ценности. В частности, многие презентации сегодня строятся на громких заявлениях, а не на подтвержденных результатах.

При этом сама Publicis остается одним из крупнейших инвесторов в технологии искусственного интеллекта. По мнению руководства холдинга, главным критерием эффективности технологий должны оставаться реальные результаты для бизнеса, а не громкие обещания. В компании также сообщили, что все чаще предлагают клиентам тестировать решения через пилотные проекты, прежде чем принимать долгосрочные решения о сотрудничестве.

Садун также отметил, что с 2017 года группа увеличила выручку на 65%, удвоила показатель EBITDA и наняла около 40 тыс. новых сотрудников, а ее креативный бизнес продолжает расти в то время, когда большая часть рынка стагнирует или сокращается.