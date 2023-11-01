Российские федеральные каналы сократили долю иностранных фильмов в эфире до 33%

В прошедшем телесезоне-2022/23 доля зарубежных фильмов в эфире российских федеральных телеканалов снизилась до 33%. Объём российского кино, включая советское, вырос до 67%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Mediascope.



Для сравнения: в прошлые телесезоны — с сентября 2020-го по август 2022 года — доля иностранного кино в сетке вещания отечественных ТВ-каналов была на уровне 42%. На российские фильмы приходилось по 58% на сезон.

Десятку самых популярных отечественных проектов в телесезоне-2022/23 среди всей телеаудитории старше четырёх лет возглавил фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы». 1 января он вышел на канале «Россия 1», набрав рейтинг 7,8% и долю 25,3%.

Второе место у советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию», показанного накануне Нового года также на «России 1». Его рейтинг составил 7,5%, доля — 20,8%. Тройку лидеров замыкает «Конёк-Горбунок», вышедший в эфир «России 1» 30 декабря 2022 года. Рейтинг фильма — 6,8%, доля — 27,2%.

Как пишет РБК, почти половину топа заняли советские фильмы: «Ирония судьбы, или с лёгким паром» (рейтинг — 6,7%, доля — 20,1%), «Любовь и голуби» (рейтинг — 6,6%, доля — 21,1%) и «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» (рейтинг — 5,2%, доля — 18,6%).

Согласно данным Mediascope, «Иван Васильевич меняет профессию» также стал лидером в детской и подростковой аудитории от четырёх до 17 лет. У молодёжи в возрасте от 18 до 34 лет рейтинг возглавляет оригинальный проект ТНТ «СамоИрония судьбы». У телезрителей старше 55 лет на первом месте среди российских фильмов оказался «Конёк-Горбунок».

Топ-10 иностранных фильмов в сезоне-2022/23 представлен фильмами американского производства. Тройка лидеров была показана в эфире «Первого канала». Рейтинг самого популярного из них — фильма «Красотка», показанного 8 марта, — меньше, чем рейтинг занявшего 10 место российского кино «В августе 44-го…»: 4,4% против 5% (доли 18,3 и 17,9% соответственно).

Второе и третье места среди иностранных фильмов заняли две части «Один дома» (рейтинг — 2,9 и 2,8% соответственно, доли — 11,6 и 10,5%). Остальной топ представлен вечерними фильмами на СТС: франшизами «Джуманджи» и «Пираты Карибского моря», кинокомиксами Marvel и новинкой 2021 года «Круиз по джунглям» с Дуэйном Джонсоном.



У детской и подростковой аудитории восемь из десяти позиций рейтинга занимают фильмы, выходившие на СТС. В тройке лидеров — две части «Джуманджи» и «Круэлла», на четвёртом месте — «Алладин», выходивший на канале «Солнце», на 10 строчке — также показанный на «Солнце» «Король лев».

В лидерах у молодёжи в возрасте до 34 лет — две части «Пиратов Карибского моря» и «Титаник» (все выходили на СТС). У телезрителей старше 55 лет — «Красотка» («Первый канал»), «Граф Монте-Кристо» («ТВ Центр») и «Анна и король» («Первый канал»).