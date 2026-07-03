ПСБ определил победителей конкурса стартапов розничного бизнеса банка

ПСБ подвел итоги первого конкурса стартапов и выбрал компании с перспективными технологическими решениями для совместной разработки новых продуктов и сервисов для розничных клиентов. На конкурс поступило 97 заявок, в финал вышло 9 проектов. Все участники имеют готовые MVP-решения, которые могут быть интегрированы в банковские процессы за несколько месяцев и полностью адаптированы под российский рынок.

Эксперты ПСБ оценивали проекты по трем критериям: измеримый бизнес-эффект, количество успешных внедрений и соответствие банковским стандартам ИТ и безопасности. Финалистами конкурса стали три стартапа:

Parswise — персональный AI-консультант, встраиваемый во фронтальные приложения банка. Решение формирует базу знаний о продуктах, отвечает на вопросы пользователей за 1 секунду, удерживая клиентов на сайте и консультируя в реальном времени.

notCard — цифровая визитка на базе NFC и QR-кода, обеспечивающая обмен контактами в один клик, сбор лидов и формирование индивидуальных предложений. Проект нацелен на рост клиентской базы и увеличение продаж банковских продуктов.

Unadesk — система управления цифровым опытом для автоматизации создания обучающих материалов, инструкций и тренажеров. Внедрение позволит сократить время и затраты на онбординг персонала и подготовку документации.

В состав экспертной комиссии конкурса вошли заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина, советник председателя ПСБ Артур Очеретный и старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса Алексей Щавелев.