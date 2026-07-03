Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.07.2026 в 15:40

ПСБ определил победителей конкурса стартапов розничного бизнеса банка

Из 97 заявок эксперты банка отобрали три проекта с готовыми MVP

Реклама
БАНК ПСБ ПАО | www.psbank.ru
erid:2W5zFHLqBub

ПСБ подвел итоги первого конкурса стартапов и выбрал компании с перспективными технологическими решениями для совместной разработки новых продуктов и сервисов для розничных клиентов. На конкурс поступило 97 заявок, в финал вышло 9 проектов. Все участники имеют готовые MVP-решения, которые могут быть интегрированы в банковские процессы за несколько месяцев и полностью адаптированы под российский рынок.

Эксперты ПСБ оценивали проекты по трем критериям: измеримый бизнес-эффект, количество успешных внедрений и соответствие банковским стандартам ИТ и безопасности. Финалистами конкурса стали три стартапа:

  • Parswise — персональный AI-консультант, встраиваемый во фронтальные приложения банка. Решение формирует базу знаний о продуктах, отвечает на вопросы пользователей за 1 секунду, удерживая клиентов на сайте и консультируя в реальном времени.
  • notCard — цифровая визитка на базе NFC и QR-кода, обеспечивающая обмен контактами в один клик, сбор лидов и формирование индивидуальных предложений. Проект нацелен на рост клиентской базы и увеличение продаж банковских продуктов.
  • Unadesk — система управления цифровым опытом для автоматизации создания обучающих материалов, инструкций и тренажеров. Внедрение позволит сократить время и затраты на онбординг персонала и подготовку документации.

В состав экспертной комиссии конкурса вошли заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина, советник председателя ПСБ Артур Очеретный и старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса Алексей Щавелев.

Ольга Мямлина, заместитель председателя ПСБ:

Конкурс подтвердил высокий потенциал сотрудничества банка с технологическими стартапами для развития розничного бизнеса. Нам важно, чтобы инновации стали частью повседневной работы и жизни — понятными, простыми и доступными каждому клиенту и сотруднику. Мы переходим от абстрактных идей к конкретным проектам, и это большой шаг. Конкурс, стартовавший в январе 2026 года, делает правила взаимодействия с банком более прозрачными для внешних участников и одновременно формирует атмосферу открытости внутри команды, а это для нас крайне важно.

ПСБ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.