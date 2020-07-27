Провайдеры повысят цены на домашний интернет и ТВ

Тарифы на домашний интернет и телевидение в этом году могут подорожать на 10−15%, сообщают «Известия» со ссылками на аналитические данные.

Так, с 27 июля повышение цен на некоторых архивных тарифах запланировано в «Билайн»: оператор увеличит скорость до 100 Мбит/с и стоимость услуг на 50 рублей. Провайдер «Дом.ru» повысил цены на часть тарифов на 5%. Спутниковое телевидение МТС подорожало на 15−20 рублей — изменения касаются тарифов, которые действуют с 2019 года. «Акадо» изменит цены на отдельные архивные интернет-тарифы с 1 августа. «Ростелеком» также рассматривает повышение тарифов.

Эксперты подчеркивают, что в период действия ограничительных мер провайдеры сохраняли качество передачи данных на высоком уровне без повышения цен, несмотря на всплеск потребления трафика. А планируемая корректировка коснется по большей части архивных тарифных планов. Таким образом компании стимулируют клиентов переходить на новые тарифы, пояснил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Они, как правило, дороже, но предоставляют абонентам больше услуг.

С начала режима самоизоляции россияне стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять «тяжелый» контент. Рост стоимости услуг обусловлен несколькими факторами: увеличением расходов на строительство и поддержание инфраструктуры, повышением затрат на исполнение «закона Яровой» и закона о суверенном интернете. Часть контента для телевидения операторы покупают за рубежом, который из-за ослабления курса рубля подорожал. Кроме того, вопрос с компенсацией операторам затрат на нетарифицируемый трафик сайтов программы «Доступный интернет» до сих пор не решен.