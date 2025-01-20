Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Glider.agency
Александр Яничкин

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.01.2025 в 16:05

Россиянам начислили больше 600 млрд рублей процентов по кредитам

Причиной стали высокие ставки на рынке

По данным на 1 декабря 2024 года, сумма процентов, которые были начислены банками и не выплачены российскими заемщиками, составила 607,8 млрд руб. Это рекордный показатель за четыре года, пишет РБК.

Речь идет о процентах, которые заемщики должны выплатить в ближайший месяц с отчетной даты, чтобы погасить кредиты по графику. За 2023 год объем такой задолженности вырос на 8,5%, за 11 месяцев 2024 года — на 22,2%.

Кредитование росло в стране не такими быстрыми темпами. За 11 месяцев 2023 года задолженность россиян по кредитам и займам увеличилась на 22,7%, за тот же период 2024 года — на 11%. По информации на 1 декабря прошлого года, обязательства россиян перед банками составили 39,36 трлн руб.

Объем требований по начисленным процентам вырос из-за повышения спроса на займы со стороны населения и увеличения процентных ставок по кредитам в связи с ростом ключевой ставки Центробанка России.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года число выданных потребительских кредитов снизилось на 49,7% относительно января того же года, до 1,42 млн.

кредиты проценты
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.