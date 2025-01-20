Россиянам начислили больше 600 млрд рублей процентов по кредитам

По данным на 1 декабря 2024 года, сумма процентов, которые были начислены банками и не выплачены российскими заемщиками, составила 607,8 млрд руб. Это рекордный показатель за четыре года, пишет РБК.

Речь идет о процентах, которые заемщики должны выплатить в ближайший месяц с отчетной даты, чтобы погасить кредиты по графику. За 2023 год объем такой задолженности вырос на 8,5%, за 11 месяцев 2024 года — на 22,2%.

Кредитование росло в стране не такими быстрыми темпами. За 11 месяцев 2023 года задолженность россиян по кредитам и займам увеличилась на 22,7%, за тот же период 2024 года — на 11%. По информации на 1 декабря прошлого года, обязательства россиян перед банками составили 39,36 трлн руб.

Объем требований по начисленным процентам вырос из-за повышения спроса на займы со стороны населения и увеличения процентных ставок по кредитам в связи с ростом ключевой ставки Центробанка России.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года число выданных потребительских кредитов снизилось на 49,7% относительно января того же года, до 1,42 млн.