Выдача потребкредитов в России снизилась почти на 50%

В декабре прошлого года число выданных потребительских кредитов снизилось на 49,7% относительно января 2024-го и составило 1,42 млн. Таковы подсчеты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным организации, по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных кредитов сократилось на 16,9%, а за последние четыре месяца 2024-го показатель упал на 57,5%.

Также в декабре снизился объем выданных потребкредитов месяц к месяцу — на 18,2%, до 199,5 млрд руб. В ноябре 2024-го показатель был на уровне 243,9 млрд руб. Его сокращение за последние четыре месяца оказалось на уровне 64,5% (в августе 2024-го — 561,9 млрд руб.), а с начала года — на 52,4% (в январе 2024-го — 418,9 млрд руб.).

Наибольшее количество выданных потребительских кредитов в регионах России в декабре зафиксировано в Москве (82,5 тыс.), Московской области (66,8 тыс.), Краснодарском крае (56,3 тыс.), а также в Свердловской (47,5 тыс.) и Ростовской (46,8 тыс.) областях.

«Начиная с сентября наблюдается падение выдачи потребительских кредитов. В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам охлаждения рынка необеспеченного кредитования», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.