Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Hope group — блог digital-агентства
канал Dомашний
Digital-агентство Red Digital

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.01.2025 в 16:21

Выдача потребкредитов в России снизилась почти на 50%

В декабре объем выданных потребкредитов составил 199,5 млрд рублей

В декабре прошлого года число выданных потребительских кредитов снизилось на 49,7% относительно января 2024-го и составило 1,42 млн. Таковы подсчеты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным организации, по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных кредитов сократилось на 16,9%, а за последние четыре месяца 2024-го показатель упал на 57,5%.

Также в декабре снизился объем выданных потребкредитов месяц к месяцу — на 18,2%, до 199,5 млрд руб. В ноябре 2024-го показатель был на уровне 243,9 млрд руб. Его сокращение за последние четыре месяца оказалось на уровне 64,5% (в августе 2024-го — 561,9 млрд руб.), а с начала года — на 52,4% (в январе 2024-го — 418,9 млрд руб.).

Наибольшее количество выданных потребительских кредитов в регионах России в декабре зафиксировано в Москве (82,5 тыс.), Московской области (66,8 тыс.), Краснодарском крае (56,3 тыс.), а также в Свердловской (47,5 тыс.) и Ростовской (46,8 тыс.) областях.

«Начиная с сентября наблюдается падение выдачи потребительских кредитов. В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам охлаждения рынка необеспеченного кредитования», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

потребительский кредит НБКИ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.