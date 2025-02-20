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20.02.2025 в 18:15

Суд ввел процедуру банкротства в отношении бывшего владельца «Телеспорт груп»

Требования компании включили в третью очередь реестра требований кредиторов

В отношении основателя и бывшего владельца оператора спортивных трансляций «Телеспорт груп» Петра Макаренко введена процедура банкротства. Такое решение принял Арбитражный суд Московской области, пишет РБК.

О том, что АО «Телеспорт груп» добивается банкротства своего основателя, стало известно в сентябре прошлого года. Право подать иск у компании появилось после того, как суд исключил Макаренко из состава акционеров (предприниматель владел 99% «Телеспорт груп», которые летом 2024 года были выкуплены главой онлайн-кинотеатра Okko Сергеем Шишкиным) и взыскал с него 1,8 млрд руб. убытков в пользу «Телеспорт груп».

800 млн руб. из указанной суммы — невозвратные займы, которые Макаренко выдал самому себе со счетов «Телеспорт груп». Еще 1 млрд руб. вывели на банкротящуюся компанию «2Медиа2», которая связана с Макаренко. Самому предпринимателю предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Изначально «Телеспорт груп» настаивал на продаже имущества Макаренко, сторона медиаменеджера, в свою очередь, предлагала реструктурировать долг. Имущество бизнесмена оценили в 117 млн руб., что составляет 6,8% от требований кредиторов.

В результате суд ввел в отношении долга Макаренко реструктуризацию, а требования «Телеспорт груп» в размере 1,7 млрд руб. включил в третью очередь реестра требований кредиторов.

Банкротство Суд «Телеспорт Груп» Петр Макаренко
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