Простые комбинации цифр и букв – все еще самые популярные пароли. В топе – 123456 и qwerty

Пользователи во всем мире и в России в частности продолжают выбирать в качестве пароля простые комбинации цифр и букв. Об этом агентству «Прайм» рассказал основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

В первую десятку по традиции вошли 123456, 123456789, qwerty, 12345, password, 123456786, qwerty123, 1q2w3e, 111111 и 1234567890. Среди кириллических паролей наиболее популярны «пароль», «йцукен» (qwerty, но в соответствующей раскладке), «я», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «андрей» и «солнышко», говорит Оганесян. «Их легко запомнить, однако стоит помнить, что кириллические символы в паролях разрешены далеко не везде», — добавил эксперт.

Мошенники нередко раскрывают простые пароли, которые состоят только из чисел или построены на основе отдельных слов; взлом удается благодаря специальным словарям, пишет издание. В последнее время злоумышленники чаще используют социальную инженерию, чтобы узнать пароль, отмечает эксперт. Сайты предъявляют больше требований к комбинациям, которые придумывают пользователи, и подбирать пароль становится сложнее.

«По результатам расшифровки крупных утечек около 80% паролей ранее не встречаются, то есть, не являются простыми и генерируются пользователем для конкретного сайта», — говорит Оганесян. Надежным можно назвать пароль, который состоит минимум из 8−10 символов, включает строчные и заглавные буквы и специальные знаки.

Оганесян рекомендует пользоваться мнемоническими правилами при создании пароля, который нужно запомнить и много раз вводить: «например, составить длинное предложение, а затем составить пароль из первых буквы слов, цифр и знаков препинаний». Но если пароль используется только на компьютере или нескольких устройствах, хранится в связке ключей или в менеджере паролей, то лучше создать абсолютно случайную комбинацию, например, через генератор надежных паролей, советует эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники на фоне кризиса стали еще более активно обманывать пользователей в интернете. В начале июня стало известно, что создаются фальшивые сайты служб доставки; о популярных схемах онлайн-мошенников рассказали в Сбербанке; также от лица кредитной организации, а «Альфа-Банка» в Facebook размещали ложную рекламу.