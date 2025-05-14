Производство крепкого алкоголя в России снизилось на четверть

За первые четыре месяца текущего года производство алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России сократилось на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 46,58 млн декалитров (дал). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Выпуск слабогоалкогольных напитков сократился за отчетный период на 94,5%, до 448,5 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции — на 89,8%, до 498,8 тыс. дал.

Производство алкоголя, крепость которого превышает 9%, снизилось на 14,7%, до 28,71 млн дал, водки — на 15,6%, до 19,14 млн дал, ликероводочных изделий — на 6%, до 5,1 млн дал. Коньяков было выпущено на 22,7% меньше чем за первые четыре месяца прошлого года (2,02 млн дал), других спиртных напитков — на 16,8% меньше (2,44 млн дал).

Выпуск виноградосодержащих напитков без этилового спирта упал на 78,7%, до 37,2 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — на 52,2%, до 8,87 млн дал, ликерных вин — на 17,2%, до 458,4 тыс. дал.

Производство виноградного вина увеличилось на 5,2%, до 11,6 млн дал, игристых вин — на 6,9%, до 4,8 млн дал.

Причины снижения выпуска крепкого алкоголя — рост акцизов и минимальных розничных цен на такие напитки с начала этого года. В результате производители, торговые сети и дистрибьюторы заранее сделали товарные запасы. Это негативно влияет на текущие объемы производства спиртного.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года произошло падение розничных продаж алкоголя на 14,7%, до 47,8 млн дал. Снижение спроса затронуло все виды спиртных напитков.